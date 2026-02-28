Logo
Najljepše vijesti u Srpskoj

28.02.2026

09:55

Најљепше вијести у Српској
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe - po 11 djevojčica i dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci 13, u Zvorniku tri, Bijeljini, Doboju, Gradišci po dvije bebe.

U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i sedam dječaka, Zvorniku dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dvije djevojčice, Doboju dva dječaka, Gradišci po jedna djevojčica i dječak.

U protekla 24 časa nije bilo porođaja u Istočnom Sarajevu, Foči, Prijedoru.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ispunili smo obećanje

U porodilištima u Trebinju i Nevesinju nisu bili dostupni za informacije.

