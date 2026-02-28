Najljepše vijesti u Srpskoj

28.02.2026
09:55
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe - po 11 djevojčica i dječaka.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci 13, u Zvorniku tri, Bijeljini, Doboju, Gradišci po dvije bebe.
U Banjaluci je rođeno šest djevojčica i sedam dječaka, Zvorniku dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dvije djevojčice, Doboju dva dječaka, Gradišci po jedna djevojčica i dječak.
U protekla 24 časa nije bilo porođaja u Istočnom Sarajevu, Foči, Prijedoru.
Svijet
Orban: Ispunili smo obećanje
U porodilištima u Trebinju i Nevesinju nisu bili dostupni za informacije.
Najnovije
Najčitanije
13
42
13
39
13
37
13
36
13
30
Trenutno na programu