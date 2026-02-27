Ako postite Vaskršnji post, ovo treba da znate: Svakoga dana izgovarajte ove riječi

Izvor:
Agencije
27.02.2026
21:20
Komentari:0
Pored uzdržavanja od mrsne hrane tokom Vaskršnjeg posta, vjernici koji žele da se pričeste, treba svakog dana da izgovaraju molitvu kako bi dobili snagu da istraju u postu.
Vaskršnji post, koji se naziva još i Veliki post, predstavlja vrijeme duhovnog pročišćenja, pokajanja i približavanja Bogu kroz uzdržanje, molitvu i dobra djela.
Pravila posta podrazumijevaju uzdržavanje od mrsne hrane, posebno od mesa, mlijeka, jaja i njihovih proizvoda. Ulje i vino su dozvoljeni subotom i nedjeljom, dok je riba dozvoljena na Blagovesti i Cveti.
Pored tjelesnog posta, poseban akcenat stavlja se na duhovni post - uzdržavanje od loših misli, djela i riječi, kao i posvećivanje molitvi i činjenju dobrih djela.
Gradovi i opštine
Prijedor planira izgradnju centra za odrasle s autizmom
Takođe, vodite računa da svaki dan izgovarate ovu molitvu:
"Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me".
Ove riječi daju snagu da se izborimo sa svim dvoumljenjima i nedoumicama tokom posta i da se učvrstimo u svojoj namjeri da istrajemo.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu