Ako postite Vaskršnji post, ovo treba da znate: Svakoga dana izgovarajte ove riječi

27.02.2026

21:20

Православље, црква
Foto: ATV

Pored uzdržavanja od mrsne hrane tokom Vaskršnjeg posta, vjernici koji žele da se pričeste, treba svakog dana da izgovaraju molitvu kako bi dobili snagu da istraju u postu.

Vaskršnji post, koji se naziva još i Veliki post, predstavlja vrijeme duhovnog pročišćenja, pokajanja i približavanja Bogu kroz uzdržanje, molitvu i dobra djela.

Pravila posta podrazumijevaju uzdržavanje od mrsne hrane, posebno od mesa, mlijeka, jaja i njihovih proizvoda. Ulje i vino su dozvoljeni subotom i nedjeljom, dok je riba dozvoljena na Blagovesti i Cveti.

Važan je i duhovni post

Pored tjelesnog posta, poseban akcenat stavlja se na duhovni post - uzdržavanje od loših misli, djela i riječi, kao i posvećivanje molitvi i činjenju dobrih djela.

Слободан Јавор центар за аутизам

Gradovi i opštine

Prijedor planira izgradnju centra za odrasle s autizmom

Takođe, vodite računa da svaki dan izgovarate ovu molitvu:

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me".

Ove riječi daju snagu da se izborimo sa svim dvoumljenjima i nedoumicama tokom posta i da se učvrstimo u svojoj namjeri da istrajemo.

