Ako postite Vaskršnji post, ovo treba da znate: Svakoga dana izgovarajte ove riječi

Pored uzdržavanja od mrsne hrane tokom Vaskršnjeg posta, vjernici koji žele da se pričeste, treba svakog dana da izgovaraju molitvu kako bi dobili snagu da istraju u postu.

Vaskršnji post, koji se naziva još i Veliki post, predstavlja vrijeme duhovnog pročišćenja, pokajanja i približavanja Bogu kroz uzdržanje, molitvu i dobra djela.

Pravila posta podrazumijevaju uzdržavanje od mrsne hrane, posebno od mesa, mlijeka, jaja i njihovih proizvoda. Ulje i vino su dozvoljeni subotom i nedjeljom, dok je riba dozvoljena na Blagovesti i Cveti.

Važan je i duhovni post

Pored tjelesnog posta, poseban akcenat stavlja se na duhovni post - uzdržavanje od loših misli, djela i riječi, kao i posvećivanje molitvi i činjenju dobrih djela.

Takođe, vodite računa da svaki dan izgovarate ovu molitvu:

"Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me".

Ove riječi daju snagu da se izborimo sa svim dvoumljenjima i nedoumicama tokom posta i da se učvrstimo u svojoj namjeri da istrajemo.