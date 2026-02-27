Učenik izvadio nož na času: Izjava majke šokirala mnoge

Posljednji incident dodatno je pojačao zabrinutost roditelja u Sjevernoj Makedoniji kada je učenik četvrtog razreda izvadio nož na času u Skoplju, okružen svojim vršnjacima.

Roditelji navode da je isto dijete i ranije ispoljavalo nasilno ponašanje, uključujući napade makazama na drugove, pa i na učenika sa posebnim potrebama.

Majka učenika izjavila je da je nož greškom završio u rancu prilikom pakovanja užine. Roditelji druge djece, međutim, ocjenjuju da ovo nije izolovan slučaj i da škola ne preduzima dovoljno mjera kako bi obezbijedila bezbjedno okruženje. Kako tvrde, stručne službe rade sa djetetom već četiri godine, ali problemi i dalje traju.

Roditelji ističu da škola umanjuje značaj incidenta i da se vrši pritisak na nastavnike i roditelje kako bi se situacija prikrila. U međuvremenu, djeca se suočavaju sa strahom, uznemirenošću i kontinuiranim psihofizičkim pritiskom.

Reakcija škole i institucija u Sjevernoj Makedoniji

Direktorka škole Biljana Bilbilovska navela je da je ustanova postupila u skladu sa propisima: učenik je udaljen iz odjeljenja, uvedene su mjere individualne podrške i prevencije, te, kako kaže, nije bilo ponašanja koje bi predstavljalo direktnu prijetnju drugim učenicima.

Ministarka obrazovanja Sjeverne Makedonije Vesna Janevska izjavila je da se slučaj dodatno procjenjuje i da su moguće daljnje mjere od angažovanja obrazovnog asistenta do upućivanja djeteta u drugu ustanovu, ukoliko se proceni da je to u najboljem interesu svih učenika.

Uprkos izjavama škole i institucija, roditelji ostaju zabrinuti za bezbjednost djece i očekuju brzu, jasnu i potpuno transparentnu reakciju nadležnih organa u Sjevernoj Makedoniji, prenosi Sitel.