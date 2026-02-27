Logo
Prvi poraz košarkaša Srbije u kvalifikacijama

Србија - Турска
Foto: Screenshot / X

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je prvi poraz u kvalifikacijama za Mundobasket.

Bolji od srpskog tima je bila reprezentacija Turske, rezultatom 82:78.

Najefikasniji u porazu Srbije bio je Bogoljub Marković sa 19 poena, dok je u redovima ekipe Turske svoj odličan meč odigrao Tarik Biberović sa 22 poena.

Srbija i Turska će biti rivali i u narednom kolu, kada će domaćin biti ekipa Ergina Atamana.

Poslije tri kola srpski tim je na učinku od 2/1, a Turci su maksimalni.

