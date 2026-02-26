Da li slavi ili žali? Snimak Vašingtona koji je "zapalio" internet

Košarkaši Partizana napustili su Istanbul praznih ruku poslije tijesnog poraza od Fenerbahčea (81:78), ali pažnju javnosti dan kasnije privukla je jedna nesvakidašnja scena sa parketa.

Glavni akter – Dvejn Vašington.

U posljednjem napadu crno-bijelih, Karlik Džons je imao šansu da izjednači rezultat trojkom i odvede meč u produžetak, ali šut nije pronašao obruč.

Dok su igrači i navijači Fenerbahčea slavili, pažnju je privukla reakcija Vašingtona – američki igrač je gestikulirao kao da se raduje Džonsovom promašaju.

Pitanja koja su odmah krenula među navijačima Partizana su brojna: da li je Vašington mislio da je lopta prošla kroz obruč, da li je bio ubijeđen da je Džons izvukao faul za tri bacanja, ili je jednostavno reagovao iz nehata – ostaje nejasno.

Snimak ove reakcije brzo se proširio i izazvao burne komentare među pristalicama crno-bijelih, koji dan poslije meča i dalje pokušavaju da protumače ovo ponašanje.