Droga mu uništila san o Kući slavnih, slavni NBA igrač priznao sve

Čuveni NBA košarkaš i as Los Anđeles Lejkersa Lamar Odom (46), otkrio je da je bio pravi zavisnik tokom svoje karijere, ali da se nije drogirao dok je trajala sezona.

Čovjek koji je spajao redove šampionske generacije Los Anđeles Lejkersa, otvoreno je priznao da je sjaj prstenja i individualnih priznanja, ostao u sjenci mračne strane njegove ličnosti. U nedavnom gostovanju u podkastu kod bivših asova Vinsa Kartera i Gilberta Arenasa, Odom je bez ustručavanja govorio o zavisnosti koja mu je, prema sopstvenom priznanju, zatvorila vrata vječnosti u Springfildu.

Pričajući o periodu kada je bio na vrhuncu slave, Odom je istakao da je njegova zavisnost bila ozbiljna, ali da je tokom takmičarskih meseci uspijevao da održi privid kontrole zbog rigoroznih pravila NBA lige.

Voloo sam droge. Pričate sa pravim zavisnikom. Kad nisam igrao, nisam ni imao nikakvu odgovornost - priznao je Odom.

Na pitanje kolega da li je konzumirao nedozvoljene supstance tokom same sezone, istakao je da je ipak imao kontrolu.

Sport Objavljene fotografije Odoma u javnoj kući

- Ne. Ljeti jesam, ali ne tokom sezone. Pa testiraju te… Jesam (imao kontrolu), ali mozak zavisnika razmišlja kako da pobijediš sistem. Ja sam pobjeđivao jakim žurkama tokom ljeta.

Karijera koja je obećavala mnogo više, na kraju je ostala nedorečena.

“I loved drugs. You’re talking to a real addict… Summertime I did drugs I ain’t gonna front… I had some great cocaine summers.” 😳



- Lamar Odom



(🎥 @VinceAndTmac / h/t @NBA__Courtside )



pic.twitter.com/X2O2mMb3lP — NBACentral (@TheDunkCentral) February 25, 2026

- Trebalo je da budem u Kući slavnih. Meni su sa 13 godina govorili da ću tamo završiti. U glavi sam i bio tamo. Vi sada radite podkaste, a ja sam tokom sezone bio dio rijaliti-šoua. Osvojio sam nagradu za šestog igrača i snimao istovremeno. Ali, za cjelokupnu sliku i ono što sam ostavio iza sebe, droga mi je naštetila - zaključio je Lamar Odom.

Iako su naslovnice 2009. i 2010. godine punili Kobi Brajant i Pau Gasol, košarkaški sladokusci pamte da je Odom bio onaj "X faktor" bez kojeg dominacija Jezeraša ne bi bila moguća.

(informer)