Logo
Large banner

Zvezda prekinula lošu tradiciju, Obradović "Imali smo problema"...

Izvor:

Sputnik Srbija

26.02.2026

13:47

Komentari:

0
Звезда прекинула лошу традицију, Обрадовић "Имали смо проблема"...
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Efes, a Saša Obradović, trener crveno-belih, otkrio je da se plašio ishoda zbog fizičke spreme igrača, zbog čega je na kraju bio posebno zadovoljan kada je riječ o rezultatu.

Bila je Crvena zvezda favorit protiv Efesa i opravdala je tu ulogu, a Saša Obradović iznio je prve impresije meča na konferenciji.

„Veoma sam srećan zbog pobjede. Bili smo u teškim okolnostima kada je u pitanju fizička sprema igrača koji su igrali u Kupu. Imali smo problema sa fluidnošću napada, ali smo našli ritam u četvrtoj četvrtini i jako sam srećan“, istakao je Obradović.

Prvi put poslije punih devet godina crveno-bijeli pobijedili su u prvom meču poslije Kupa.

„Prvi je razlog što smo osvojili, pa je bilo malo euforije, pa onda i emotivno pražnjenje. A ostali igrači sami su trenirali i predstavljalo je problem ponovno sjedinjavanje i ponovno traženje hemije. Ali opet kao mnogo puta prije toga našli smo način u četvrtoj četvrtini i došli do značajne pobede“, istakao je trener Zvezde.

Džerad Batler predvodio je crveno-bele sa 21 poenom.

Саша Обрадовић

Košarka

Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

„Ni meni ponekad nije jasno kako čovjek daje koševe, sa kakvom lakoćom. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali Batler je, čak i na mali uzorak, uvijek produktivan. Čak i kada ti se čini da je psihički pao, uvijek je tu“, rekao je srpski stručnjak.

Poslije pobjede Crvena zvezda došla je do skora od 17 pobjeda i 12 poraza čime dijeli šesto mjesto sa Barselonom i Žalgirisom koji imaju iste brojke.

(sputnjik srbija)

Podijeli:

Tagovi :

Saša Obradović

KK Crvena zvezda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Црвена звезда одбранила трофеј у Купу Радивоја Кораћа

Košarka

Crvena zvezda odbranila trofej u Kupu Radivoja Koraća

4 d

0
Обрадовић: Сјајна посљедња четвртина, одбрана пресудан фактор

Košarka

Obradović: Sjajna posljednja četvrtina, odbrana presudan faktor

5 d

0
Црвена звезда први финалиста Купа Радивоја Кораћа

Košarka

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

5 d

0
Игокеа показала зубе, али Звезда однијела побједу

Košarka

Igokea pokazala zube, ali Zvezda odnijela pobjedu

1 sedm

0

Više iz rubrike

Да ли слави или жали? Снимак Вашингтона који је "запалио" интернет

Košarka

Da li slavi ili žali? Snimak Vašingtona koji je "zapalio" internet

1 h

0
Ламар Одом

Košarka

Droga mu uništila san o Kući slavnih, slavni NBA igrač priznao sve

1 h

0
Партизан се коначно ријешио Џабарија Паркера, ево гдје се сели

Košarka

Partizan se konačno riješio Džabarija Parkera, evo gdje se seli

5 h

0
Никола Јокић

Košarka

Jokić izvodio „nemoguće“ i srušio Boston

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Kontroverzna odluka: Sarajevo vraća spomenik Francu Ferdinandu i Sofiji!

14

09

Užas! Trojica pretukla mladića (20)

14

05

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

14

01

Suđenje Džombiću: Svi siti i sve ovce na broju

13

59

Oštra poruka iz Rusije Evropskoj uniji: Niko vas nije zvao, sjedite ispod stola i ćutite

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner