Zvezda prekinula lošu tradiciju, Obradović "Imali smo problema"...

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Efes, a Saša Obradović, trener crveno-belih, otkrio je da se plašio ishoda zbog fizičke spreme igrača, zbog čega je na kraju bio posebno zadovoljan kada je riječ o rezultatu.

Bila je Crvena zvezda favorit protiv Efesa i opravdala je tu ulogu, a Saša Obradović iznio je prve impresije meča na konferenciji.

„Veoma sam srećan zbog pobjede. Bili smo u teškim okolnostima kada je u pitanju fizička sprema igrača koji su igrali u Kupu. Imali smo problema sa fluidnošću napada, ali smo našli ritam u četvrtoj četvrtini i jako sam srećan“, istakao je Obradović.

Prvi put poslije punih devet godina crveno-bijeli pobijedili su u prvom meču poslije Kupa.

„Prvi je razlog što smo osvojili, pa je bilo malo euforije, pa onda i emotivno pražnjenje. A ostali igrači sami su trenirali i predstavljalo je problem ponovno sjedinjavanje i ponovno traženje hemije. Ali opet kao mnogo puta prije toga našli smo način u četvrtoj četvrtini i došli do značajne pobede“, istakao je trener Zvezde.

Džerad Batler predvodio je crveno-bele sa 21 poenom.

Košarka Obradović nakon osvajanja Kupa: Jedan od najdražih trofeja u karijeri

„Ni meni ponekad nije jasno kako čovjek daje koševe, sa kakvom lakoćom. Trenirao sam jako talentovane igrače, ali Batler je, čak i na mali uzorak, uvijek produktivan. Čak i kada ti se čini da je psihički pao, uvijek je tu“, rekao je srpski stručnjak.

Poslije pobjede Crvena zvezda došla je do skora od 17 pobjeda i 12 poraza čime dijeli šesto mjesto sa Barselonom i Žalgirisom koji imaju iste brojke.

(sputnjik srbija)