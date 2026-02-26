Logo
Large banner

Uhapšene vaspitačice osumnjičene da su maltretirale dječaka u vrtiću!

26.02.2026

14:42

Komentari:

0
Ухапшене васпитачице осумњичене да су малтретирале дјечака у вртићу!
Foto: ATV

Uhapšene su vaspitačice vrtića "Bambini" iz Hadžića koje su osumnjičene da su izvršile psihičko zlostavljanje petogodišnjeg djeteta, saznaje portal Kliks.

Nakon davanja iskaza, direktor vrtića Amel Tahirović (49) je pušten, piše Kliks.

Policijski službenici Policijskih uprava Hadžići i Trnovo danas su, po nalogu tužioca, uhapsili vaspitačice, koje su inače i sestre, A. H. (25) i A. H. (27) zbog osnova sumnje da su počinile krivična djela "psihičko nasilje", "zapuštanje ili zlostavljanje djeteta", te "laka tjelesna povreda u saizvršiteljstvu".

Direktor osumnjičen da nije prijavljen slučaj

Direktor vrtića je priveden zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela "neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja", "davanje lažnog iskaza" i "zapuštanje ili zlostavljanje djeteta".

Tahirović je nakon kriminalističke obrade i ispitivanja, po nalogu tužioca, otpušten iz službenih prostorija, dok će dvije osumnjičene biti predate u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Donesena naredba o sprovođenju istrage

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo je potvrđeno da je donesena naredba o sprovođenju istrage protiv vaspitačica zbog krivičnih djela "psihičko nasilje", "zapuštanja ili zlostavljanja djeteta" i "laka tjelesna povreda", a protiv odgovorne osobe predškolske ustanove vrtića "Bambini" zbog krivičnog djela "neprijavljivanje krivičnog djela" i "davanje lažnog iskaza".

- Istraga je u toku. Budući da je oštećeno dijete, zbog Zakona o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, ne možemo davati više informacija - kazali su iz Tužilaštva KS.

Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti nakon obraćanja oca djeteta.

Sud je izdao naredbu za izuzimanje snimaka tek nakon deset dana od otvaranja istrage.

Nalaz potvrdio povrede

Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete zadobilo tjelesne povrede nakon što je jedna od prijavljenih vaspitačica dijete ugurala u hranilicu koja je bila mala za dječaka, a zatim navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju. Roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.

Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala drugu djecu iz te odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.

(Kliks)

Podijeli:

Tagovi :

Vrtić

vaspitačice

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Добра вијест за васпитаче - слиједи увећање плата

Banja Luka

Dobra vijest za vaspitače - slijedi uvećanje plata

5 d

0
Станивуковић "фрапиран" захтјевима васпитача, оптужио Јокановића: Лаже

Banja Luka

Stanivuković "frapiran" zahtjevima vaspitača, optužio Jokanovića: Laže

1 sedm

2
Родитељи траже одговорне, васпитачима још касне уплате

Gradovi i opštine

Roditelji traže odgovorne, vaspitačima još kasne uplate

3 mj

1
Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

Republika Srpska

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

3 mj

0

Više iz rubrike

Какво нас вријеме сутра очекује?

Društvo

Kakvo nas vrijeme sutra očekuje?

2 h

0
Радник пао са зграде

Društvo

Zatražena vanredna inspekcijska kontrola svih gradilišta u Srpskoj!

2 h

0
Користите ли ову андроид опцију? Олакшаће вам многе ствари

Društvo

Koristite li ovu android opciju? Olakšaće vam mnoge stvari

3 h

0
Аеродром Бањалука: Таксиста више пута упозорен, наплаћена посебна једнократна надокнада

Društvo

Aerodrom Banjaluka: Taksista više puta upozoren, naplaćena posebna jednokratna nadoknada

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

34

Sve o utakmici Zvezda - Lil: Prenos, postave, glavni aduti

16

30

Martovska astro prognoza: Ko su miljenici sreće, a koga čeka hladan tuš?

16

25

Bitno: Četvrta godišnjica od početka sukoba u Ukrajini

16

16

RHMZ izdao upozorenje: Naredna 24 sata ključna

16

15

Minić-Kalabuhov: Zahvalnost Ruskoj Federaciji na dosljednoj podršci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner