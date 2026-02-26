Uhapšene vaspitačice osumnjičene da su maltretirale dječaka u vrtiću!

Uhapšene su vaspitačice vrtića "Bambini" iz Hadžića koje su osumnjičene da su izvršile psihičko zlostavljanje petogodišnjeg djeteta, saznaje portal Kliks.

Nakon davanja iskaza, direktor vrtića Amel Tahirović (49) je pušten, piše Kliks.

Policijski službenici Policijskih uprava Hadžići i Trnovo danas su, po nalogu tužioca, uhapsili vaspitačice, koje su inače i sestre, A. H. (25) i A. H. (27) zbog osnova sumnje da su počinile krivična djela "psihičko nasilje", "zapuštanje ili zlostavljanje djeteta", te "laka tjelesna povreda u saizvršiteljstvu".

Direktor osumnjičen da nije prijavljen slučaj

Direktor vrtića je priveden zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela "neprijavljivanje krivičnog djela ili učinitelja", "davanje lažnog iskaza" i "zapuštanje ili zlostavljanje djeteta".

Tahirović je nakon kriminalističke obrade i ispitivanja, po nalogu tužioca, otpušten iz službenih prostorija, dok će dvije osumnjičene biti predate u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Donesena naredba o sprovođenju istrage

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo je potvrđeno da je donesena naredba o sprovođenju istrage protiv vaspitačica zbog krivičnih djela "psihičko nasilje", "zapuštanja ili zlostavljanja djeteta" i "laka tjelesna povreda", a protiv odgovorne osobe predškolske ustanove vrtića "Bambini" zbog krivičnog djela "neprijavljivanje krivičnog djela" i "davanje lažnog iskaza".

- Istraga je u toku. Budući da je oštećeno dijete, zbog Zakona o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, ne možemo davati više informacija - kazali su iz Tužilaštva KS.

Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti nakon obraćanja oca djeteta.

Sud je izdao naredbu za izuzimanje snimaka tek nakon deset dana od otvaranja istrage.

Nalaz potvrdio povrede

Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete zadobilo tjelesne povrede nakon što je jedna od prijavljenih vaspitačica dijete ugurala u hranilicu koja je bila mala za dječaka, a zatim navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju. Roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.

Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala drugu djecu iz te odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.

(Kliks)