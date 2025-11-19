Roditelji traže odgovorne, vaspitačima još kasne uplate

Treću sedmicu djeca u vrtiću borave onoliko koliko je Zakonom minimalno propisano. Treću sedmicu roditelji, većina njih su ili na bolovanju ili neplaćenom odsustvu kako bi bili sa djecom. Iako uredno izmiruju svoje obaveze, taoci su samovolje jednog čovjeka. Ne zanima ih ni jedna ni druga strana, zanimaju ih njihova djeca koja u ovom slučaju trpe, kažu roditelji.

"Mi imamo jedan problem koji nema ni jedan roditelj u regionu pa ni u ovom dijelu Evrope, da imamo ovakvu situaciju, ovo je jedna velika sramota svih nas, svih naših političkih subjekta koji upravljaju ovim mjestom, jer je stvarno sramota da u 21.vijeku mi imamo ovakvu situaciju", rekao je roditelj Saša Dragutinović.

Probali su sa apelima, zakazivanjima sastanka, molili da se plate izmiruju u cjelosti, da se dobavljačima plaća na vrijeme jer su bez obzira na novac koji mjesečno izdvajaju, djeca često ostajala bez mlijeka, ništa nije pomoglo.

„Sutra je Svjetski dan djeteta i zahvaljujemo se svima zaslužnima to što naša djeca sutra neće moći da odu u vrtić i što mi nećemo moći da odemo na posao. Roditelji su iznijeli tri zahtjeva koja su vrlo jednostavna zahtjeva Gradskoj upravi, ni jedan od ta tri nije ispunjen i mi nismo imali drugog izbora nego da danas ovako izrazimo svoje nezadovoljstvo zbog ove situacije“, izjavio je predsjednik Savjeta roditelja Dječijeg vrtića „Čika Jova Zmaj“ Dražen Nikolić.

Bijeljina na sreću ima barem jednu brigu manje, a to je klavir, nedavno nabavljen po vrlo povoljnim uslovim u Zagrebu za skoro pola miliona KM. Petrović kaže da je to neophodno kako bi se ulagalo u djecu, očigledno ne misleći da su mališani koji pohađaju vrtić „Čika Jova Zmaj“, takođe djeca, koja upravo zbog ovakve politike nenamjenskog trošenja Gradske uprave ispaštaju. Smatra i da vaspitači ne treba da štrajkuju jer SAMO im nisu isplaćeni doprinosi i regres od avgusta.

„Nabavka klavira je bila potrebna Bijeljini još u prošlom vijeku, nešto za šta se vi u ovom dijelu gospodo pitate je nova životna i umjetnička vrijednost, a uvijek kada govorimo potrebno je zbog djece Bijeljine. Radnici vrtića zloupotrebljavaju na svaki mogući način djecu i roditelje i što su pored isplate septembarske plate sada se štrajkuje zbog doprinosa i regresa", tvrdi gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.

Petrović je danas u Banja Luku išao da podnese tužbu zbog PDV-a. PDV riječ koja je najzastupljenije u izjavama gradonačelnika Bijeljine, i „ukradeni novac“ kako ga voli nazivati, je uplaćen Bijeljini, kaže ministar finansija.

„Mi ono što smo bili dužni da vratimo, mi smo vratili. Ne mi nego smo to skinuli sa malih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština koje su dobile taj prihod, i taj dio smo vratili, dio Banja Luci, dio Bijeljini, koliko je kome pripadalo po odluci Ustavnog suda apsolutno smo sve ispoštovali“, istakla je ministar finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović.

Kako za sve krivi novac od PDV, ili rebalans ili nešto treće, sabiranjem njegovih dugovanja prema javnim ustanovama kojima gazduje daleko premašuje cifre za koje tvrdi da će riješiti sve. Da li će i kada biti izmirena dugovanja svim ustanovama ili će biti novi krivac što je novac potrošen, pitanje je bez odgovora.