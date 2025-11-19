Logo
Dodik: Preduzetnički duh i odgovoran odnos učinili Srbac dobrim mjestom za život

19.11.2025

16:38

Додик: Предузетнички дух и одговоран однос учинили Србац добрим мјестом за живот
Foto: Milorad Dodik/X

Srbac pokazuje da je svaka opština velika koliko je ljudi svojim radom učine takvom, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Preduzetnički duh i odgovoran odnos učinili su Srbac dobrim mjestom za život. Takvu naprednu, srećnu i prosperitetnu Republiku Srpsku gradimo, a izbor Siniše Karana je garancija da ćemo nastaviti da je čuvamo i sačuvamo", napisao je na Iks-u Dodik.

Milorad Dodik

Srbac

