Protest roditelja čija djeca borave u vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini

SRNA

19.11.2025

16:27

Протест родитеља чија дјеца бораве у вртићу "Чика Јова Змај" у Бијељини
Foto: RTRS

Roditelji čija djeca borave u Dječijem vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini okupili su se danas ispred zgrade Gradske uprave sa zahtjevom da radnicima vrtića, koji su danima u štrajku, budu isplaćena sva neisplaćena primanja, kao i da ubuduće ne dolazi do kašnjenja plata.

Zahtjevi nezadovoljnih roditelja su i da do kraja godine bude izmiren dug ka dobavljačima kako bi vrtić nesmetano funkcionisao, kao i da sredstva koja roditelji redovno uplaćuju - budu korištena isključivo namjenski.

Predsjednik Savjeta roditelja čija djeca idu u vrtić "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini Dražen Nikolić rekao je da su iznijeli tri jednostavna zahtjeva Gradskoj upravi i nijedan od njih nije ispunjen.

"Nismo imali drugu mogućnost nego da javno izrazimo nezadovoljstvo zbog ove situacije za koju su svi odgovorni, a odgovaraju samo zaposleni u vrtiću, naša djeca i mi i trpimo štetu", izjavio je novinarima Nikolić.

On je podsjetio da je sutra Svjetski dan djeteta, a da djeca u Bijeljini neće moći da borave u vrtiću, a njihovi roditelji na poslu.

Ekonomija

Kriptovalute pogođene padom u tehnološkom sektoru

Jedan od roditelja Saša Dragutinović istakao je da su suočeni sa problemom koji nema nijedan roditelj u regionu, ocjenjujući da je to, kako je rekao, velika sramota.

"Ko god da je odgovoran, treba da riješi ovu situaciju u najskorije vrijeme na radost djece, radnika, roditelja, šire javnosti", smatra Dragutinović.

Štrajk 140 zaposlenih u Dječijem vrtiću "Čika Jova Zmaj" u Bijeljini, koji brine o 900 djece, traje već danima - do ispunjenja zahtjeva upućenih Gradskoj upravi kao osnivaču za isplatu zarađenih plata i naknada.

