Nožem izbo majku i sestru: Zvorničaninu predložen pritvor

19.11.2025

16:15

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Bošku Slijepčeviću (29) iz Zvornika, osumnjičenom za pokušaj ubistva svoje majke i ranjavanja sestre, koje je izbo nožem.

U tužilaštvu navode da se osumnjičenom na teret stavlja da je počinio krivično djelo pokušaj teškog ubistva članova porodice koje je prethodno zlostavljao, za koje zaprijećena kazna od deset godina ili doživotni zatvor.

”Osumnjičeni se tereti da je dana 18. novembra oko 2.00 časa u porodičnoj kući u Zvorniku, u kojoj živi sa majkom i sestrom, nakon verbalne rasprave sa majkom, pokušao da liši života članove svoje porodice koje je prethodno zlostavljao. To je učinio na način da je majci zadao mnoštvo ubodnih rana nožem, a sestri ubodnu ranu”, saopštilo je OJT Bijeljina.

policija republike srpske rs2

Hronika

Horor u Zvorniku: Nožem izbo majku i sestru!

Dodaju da je osumnjičeni majci nanio teške tjelesne povrede u predjelu grudnog koša zbog kojih je operisana u JZU ”Bolnica Zvornik”, a potom je u teškom stanju prebačena na UKC Banjaluka. I sestra je zadržana na liječenju u JZU ”Bolnica Zvornik”.

Pritvor je predložen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak skrivanjem dokaza i uticajem na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, kao i zbog uznemirenja javnosti.

полиција-Република Српска-грб полиције

Hronika

Sin majci nanio višestruke ubode, upućena u UKC Republike Srpske

Tagovi:

pokušaj ubistva

nasilje u porodici

Zvornik

napad nožem

