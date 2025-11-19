Određen pritvor Anisu Kalajdžiću, osumnjičenom za ubistvo Aldine Jahić

19.11.2025
16:01
Komentari:0
Na prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Kantonalni sud u Mostaru je danas, 19. novembra, odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenom Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe u sticaju sa krivičnom djelom neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje.
Kalajdžića terete za ubistvo bivše djevojke Aldine Jahić, koju je 16. novembra prvo napao, a zatim i usmrtio hicima iz pištolja u toaletu jednog mostarskog restorana.
Pritvor je Kalajdžiću određen zbog toga što naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.
Pritvor mu je određen i zbog postojanja vanrednih okolnosti, jer je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela, tako da bi puštanjem na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda, budući da je u posljednje vrijeme učestalo vršenje najtežih krivičnih djela-ubistava na štetu žena.
Podsjetimo, Aldina Jahić koja je iz Kalesije došla u Mostar zbog posla, mučki je ubijena u nedjelju oko 18 časova u toaletu jednog mostarskog hotela, gdje se sakrila bježeći od Anisa Kalajdžića. Ubistvu su prethodile prijetnje koje je ženska osoba dobijala od bivšeg dečka.
Osumnjičenog Anisa Kalajdžića je u januaru ove godine druga ženska osoba prijavila za ugrožavanje sigurnosti.
