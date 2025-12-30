Logo
Large banner

Skandal u njemačkoj vojsci, vojnici izbačeni iz elitne jedinice

Izvor:

Agencije

30.12.2025

08:39

Komentari:

0
Скандал у њемачкој војсци, војници избачени из елитне јединице

Nakon navodnih slučajeva desničarskog ekstremizma, neprimjerenog se*sualnog ponašanja i zloupotrebe droga u elitnoj padobranskoj jedinici Bundesvera, otpušteno je nekoliko vojnika, a protiv njih 19 pokrenuta je istraga, saopštilo je u ponedjeljak njemačko ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je potvrdilo prethodne medijske izvještaje da je prije nekoliko mjeseci u bazi padobranaca u Cvajbrikenu pokrenuta interna istraga zbog desničarskih ekstremističkih ispada i neprimjerenog se*sualnog ponašanja.

Oko trideset vojnika učestvovalo je u ekstremno desničarskim i antisemitskim ispadima. Protiv "nekoliko desetaka" vojnika vodi se istraga zbog neprikladnog se*sualnog ponašanja prema vojnikinjama.

"Pokrenut je postupak za otpuštanje iz vojske protiv 19 vojnika", objavio je portparol Bundesvera na pitanje Njemačke novinske agencije (DPA).

Frankfurter algemajne cajtung je pisao o "nacističkim zabavama" na kojima se učestalo koristio zabranjeni tzv. Hitlerov pozdrav.

Ministarstvo odbrane je najavilo akcioni plan koji sadrži mjere koje bi spriječile ovakve slučajeve unutar padobranskih jedinica Bundesvera, koje se smatraju elitnim dijelom vojske.

Podijeli:

Tagovi:

njemačka vojska

vojska

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Putin me je obavijestio o napadu na rusku rezidenciju, taj potez nije dobar

3 h

0
policija Srbija

Srbija

Monstruozno i bolesno: Dječaku bakljom pržili genitalije, od udaraca mu pukle jetra i slezina!

4 h

0
Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Nauka i tehnologija

Otkriveno 2.000 godina staro jevrejsko ritualno kupatilo

4 h

0
Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

Svijet

Saudijska Arabija napala Jemen, bombardovana luka: Poruka Emiratima?

5 h

0

Više iz rubrike

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Putin me je obavijestio o napadu na rusku rezidenciju, taj potez nije dobar

3 h

0
Умрла прва премијерка Бангладеша

Svijet

Umrla prva premijerka Bangladeša

3 h

0
Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!

Svijet

Velika akcija nakon ubistva tri policajca: Uhapšeno 110 osoba!

4 h

0
Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Svijet

Stejt department odobrio prodaju oružja Poljskoj i Danskoj

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

13

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

12

07

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

11

41

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

11

37

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

11

30

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner