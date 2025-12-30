Skandal u njemačkoj vojsci, vojnici izbačeni iz elitne jedinice

Nakon navodnih slučajeva desničarskog ekstremizma, neprimjerenog se*sualnog ponašanja i zloupotrebe droga u elitnoj padobranskoj jedinici Bundesvera, otpušteno je nekoliko vojnika, a protiv njih 19 pokrenuta je istraga, saopštilo je u ponedjeljak njemačko ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je potvrdilo prethodne medijske izvještaje da je prije nekoliko mjeseci u bazi padobranaca u Cvajbrikenu pokrenuta interna istraga zbog desničarskih ekstremističkih ispada i neprimjerenog se*sualnog ponašanja.

Oko trideset vojnika učestvovalo je u ekstremno desničarskim i antisemitskim ispadima. Protiv "nekoliko desetaka" vojnika vodi se istraga zbog neprikladnog se*sualnog ponašanja prema vojnikinjama.

"Pokrenut je postupak za otpuštanje iz vojske protiv 19 vojnika", objavio je portparol Bundesvera na pitanje Njemačke novinske agencije (DPA).

Frankfurter algemajne cajtung je pisao o "nacističkim zabavama" na kojima se učestalo koristio zabranjeni tzv. Hitlerov pozdrav.

Ministarstvo odbrane je najavilo akcioni plan koji sadrži mjere koje bi spriječile ovakve slučajeve unutar padobranskih jedinica Bundesvera, koje se smatraju elitnim dijelom vojske.