Kalabuhov: Rusija pruža ruku prijateljstva svima u BiH

Rusija se zalaže za istinski suvereni razvoj BiH, zasnovan na dogovorima konstitutivnih naroda i entiteta, pruža ruku prijateljstva i saradnje svima koji su za to zainteresovani, rekao je ruski ambasador Igor Kalabuhov.

Kalabuhov je istakao da je Rusija na osnovu uzajamnog poštovanja i uvažavanja interesa spremna da razvija partnerstvo sa Republikom Srpskom i BiHu cjelini.

- Naša zemlja, kao garant Dejtonskog mirovnog sporazuma, aktivno prati njegovo strogo poštovanje. Posebno u sadašnjim turbulentnim okolnostima, kada svjedočimo očiglednom ruganju pažljivo razrađenim principima dejtonskog kompromisa, prije svega od strane zapadnih predstavnika - naveo je Kalabuhov u autorskom tekstu za Glas Srpske.

Sa svoje strane, dodao je, Rusija se zalaže za istinski suvereni razvoj BiH, zasnovan na dogovorima konstitutivnih naroda i entiteta.

- Polazimo od toga da naši bilateralni odnosi imaju značajan potencijal i pružamo ruku prijateljstva i saradnje svima u BiH koji su zainteresovani za to - naglasio je ruski ambasador.

Kalabuhov je napomenuo da se Rusija tokom vijekova razvijala kao posebna država-civilizacija, istovremeno ostajući aktivan učesnik u međunarodnim procesima.

- Stoga je diplomatija dosljedno igrala veoma značajnu ulogu u životu naše zemlje. Praznik Dan diplomatskog radnika simbolizuje naše stalno angažovanje u rješavanje aktuelnih spoljnopolitičkih pitanja, kao i bogatstvo i kontinuitet diplomatskih tradicija Rusije - naveo je Kalabuhov.

Napomenuo je da se 10. februar 1549. godine smatra danom kada je stvoren prvi ruski izaslanički resor, smatra se datumom osnivanja ruske diplomatske službe.

Ukazao je da je još jedna ključna prekretnica u istoriji ruske diplomatije osnivanje Ministarstva inostranih poslova 8. septembra 1802. godine, što je odrazilo ulogu Rusije kao velike sile, graditelja evropskog svjetskog poretka nakon poraza Napoleona.

Kalabuhov je istakao da je sovjetska diplomatija dala neprocjenjiv doprinos pobjedi u Velikom otadžbinskom ratu, ujedinila težnje država antihitlerovske koalicije i doprinijela beskompromisnom porazu nacizma.

- Jedno od ključnih dostignuća sovjetske diplomatije bilo je stvaranje UN, sa njihovim temeljnim principom jednoglasnosti među stalnim članicama Savjeta bezbjednosti UN o pitanjima međunarodnog mira i sigurnosti - naglasio je ruski ambasador u BiH.

Prema njegovim riječima, u uslovima hibridnog rata Zapada protiv Rusije i pumpanja kijevskog režima tonama smrtonosnog oružja od strane Evropljana, Ruska Federacija se uzdržava od neprijateljskih akcija i ne razrađuje agresivne planove protiv evropskih zemalja.

Kalabuhov je naveo da Evroazija mora biti prostor jednake i nedjeljive bezbjednosti, koja se može osigurati samo učešćem svih država kontinenta bez izuzetka, na osnovu istinske ravnopravnosti.

- Da bi se to postiglo, Zapad i njegovi sateliti, koji često slijepo slijede nepromišljene ispade Brisela, moraju da odustanu od uzaludnog kursa sankcionog pritiska na Rusiju, apsurdnih pokušaja spoljnopolitičke izolacije naše zemlje, a da ne spominjemo njihovu tezu o nanošenju nama takozvanog "strateškog poraza" - zaključio je Kalabuhov.