Sporan i u FBiH, dobar u Srpskoj: Konaković zavija, opozicija odvija

ATV

10.02.2026

07:54

Elmedin Konakovic
Foto: ATV

Federalni mediji obrušili su se na zvijezdu spoljne politike BiH Elmedina Konakovića nakon pokušaja da glasanje SNSD-ovih ministara u Savjetu ministara za Plan reformi predstavi kao pobjedu "bh. diplomatije".

Dok ga oni ismijavaju, opozicionari u Srpskoj su nastavili njegov monolog.

"Usvojili smo Program reformi i šaljemo ga u NATO. Želim pohvaliti naše nove pro-NATO kolege iz SNSD-a koji potpuno drugačije izgledaju nakon povratka iz Amerike. Predložiću da ih tamo šaljemo svaki mjesec", poručio je Konaković.

Na Konakovića se nadovezao šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Ognjen Bodiroga.

"Srđan Amidžić i Staša Košarac glasali za usvajanje Programa reformi Bosne i Hercegovine koji je prijedlog komisije za saradnju sa NATO-om(u kojoj je Obren Petrović). Ukratko, još samo jedan korak je ostao da se otvore pregovori BiH za ulazak u NATO zahvaljujući SNSD-u", poručio je Bodiroga.

Usvajanje Programa reformi komentarisala je i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Još samo da počnu privijati obloge na čelo u Sarajevu. Kakav preokret? Usvajani su i do sada. Trojka na sve načine pokušava da se konsoliduje u javnosti, pa sada i ovo žele da predstave kao neki uspjeh. Kakvi očajnici", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "X".

Šta je Program reformi?

Na zvaničnoj stranici NATO u dokumentu "Partnerstvo i saradnja sa BiH" jasno je navedeno.

"Bosna i Hercegovina se pridružila programu Partnerstvo za mir (PZM) 2006. godine. Nakon toga je 2010. godine pozvana da se pridruži Akcionom planu za članstvo (MAP) , programu NATO-a koji nudi savete, pomoć i praktičnu podršku prilagođenu individualnim potrebama zemalja koje žele da se pridruže Alijansi. Učešće u MAP-u ne prejudicira nikakvu odluku o budućem članstvu. Zemlja treba da nastavi sa sprovođenjem demokratskih i odbrambenih reformi kako bi ispunila svoje evroatlantske aspiracije. U tom cilju, u okviru MAP-a, Bosna i Hercegovina je predstavila svoj prvi Program reformi 2019. godine. Ovaj godišnji program opisuje reforme koje vlada namerava da sprovede i olakšava pružanje podrške NATO-a ovim naporima. Početkom 2021. godine, Bosna i Hercegovina je osnovala Komisiju za saradnju sa NATO-om radi koordinacije sprovođenja Programa reformi", stoji u dokumentu

Neodovoljno za FBiH, dobro za opoziciju

Dok federalni mediji, osim onih naklonjenih aktuelnoj vlasti u Sarajevu, u kontinuitetu "razapinju" posljednje nastupe Elmedina Konakovića, kao i njegovo djelovanje u Ministarstvu spoljnih poslova, opozicija u Republici Srpskoj nastavlja njegovu retoriku.

"Diplomatija klima uređaja", kako Faktor.ba naziva aktivnosti Elmedina Konakovića dovoljno je dobra za opoziciju u Republici Srpskoj koja gotovo svakodnevno preuzima sarajevske narative.

Program reformi

Elmedin Konaković

Ognjen Bodiroga

Željka Cvijanović

NATO

