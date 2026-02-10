Haos na NBA parketu! Tuča u Detroitu - četvorica igrača i trener izbačeni, policija ušla na teren

Pravi haos viđen je u trećoj četvrtini NBA utakmice između Detroit Pistonsa i Šarlot Hornetsa, kada je masovna tuča na parketu dovela do čak četiri isključenja igrača, a kasnije i izbacivanja trenera Hornetsa.

Iz redova Šarlota isključeni su Musa Dijabate i Majls Bridžis, dok su kod Detroita svlačionicu morali da napuste Džejlen Duren i Ajzea Stjuart.

Trener Hornetsa Čarls Li izbačen je u četvrtoj četvrtini nakon burne rasprave sa sudijama, a situacija je eskalirala do te mere da je policija nakratko ušla na parket. Pistonsi su na kraju slavili rezultatom 110:104, ali je utakmica ostala u sjenci skandala.

This angle of the Hornets/Pistons brawl is crazy pic.twitter.com/3hjXqwcsN6 — Kevin O'Connor (@KevinOConnor) February 10, 2026

Do incidenta je došlo nešto više od sedam minuta pre kraja treće dionice, kada je Diabate napravio faul nad Durenom. Nakon toga su se njih dvojica unijeli jedan drugom u lice, da bi Duren otvorenom šakom udario Dijabatea, što je pokrenulo opšti metež koji je trajao više od pola minuta.

🏀NBA’de pota altındaki kavgada yumruklar havada uçuştu



💥Charlotte Hornets ve Detroit Pistons oyuncuları birbirine girdi



❌4 oyuncu oyundan ihraç edildi https://t.co/s8Nb4s66Z5 pic.twitter.com/6IJ8l4U2V5 — Yeniçağ (@Gazete_Yenicag) February 10, 2026

Dok je Tobias Heris pokušavao da razdvoji aktere, Diabate je zamahnuo ka Durenu, a ubrzo se umiješao i Bridžis, koji je nasrnuo na centra Detroita. Uslijedila je razmjena udaraca, a Diabate je ponovo pokušao da dođe do Durena prije nego što su ih saigrači razdvojili.

Situacija je dodatno eskalirala kada je Ajzea Stjuart napustio klupu, ušao u sukob sa Bridžisom i u jednom trenutku ga uhvatio u „kragnu“, zadajući više udaraca.

Posle meča, Duren je incident opisao kao posljedicu velike borbenosti.

– Emocije su bile prenaglašene. Svi smo igrali maksimalno i to se ponekad otme kontroli – rekao je Duren.