Logo
Large banner

Haos na NBA parketu! Tuča u Detroitu - četvorica igrača i trener izbačeni, policija ušla na teren

10.02.2026

07:40

Komentari:

0
Хаос на НБА паркету! Туча у Детроиту - четворица играча и тренер избачени, полиција ушла на терен
Foto: Tanjug / AP / Nell Redmond

Pravi haos viđen je u trećoj četvrtini NBA utakmice između Detroit Pistonsa i Šarlot Hornetsa, kada je masovna tuča na parketu dovela do čak četiri isključenja igrača, a kasnije i izbacivanja trenera Hornetsa.

Iz redova Šarlota isključeni su Musa Dijabate i Majls Bridžis, dok su kod Detroita svlačionicu morali da napuste Džejlen Duren i Ajzea Stjuart.

Trener Hornetsa Čarls Li izbačen je u četvrtoj četvrtini nakon burne rasprave sa sudijama, a situacija je eskalirala do te mere da je policija nakratko ušla na parket. Pistonsi su na kraju slavili rezultatom 110:104, ali je utakmica ostala u sjenci skandala.

Do incidenta je došlo nešto više od sedam minuta pre kraja treće dionice, kada je Diabate napravio faul nad Durenom. Nakon toga su se njih dvojica unijeli jedan drugom u lice, da bi Duren otvorenom šakom udario Dijabatea, što je pokrenulo opšti metež koji je trajao više od pola minuta.

Dok je Tobias Heris pokušavao da razdvoji aktere, Diabate je zamahnuo ka Durenu, a ubrzo se umiješao i Bridžis, koji je nasrnuo na centra Detroita. Uslijedila je razmjena udaraca, a Diabate je ponovo pokušao da dođe do Durena prije nego što su ih saigrači razdvojili.

Situacija je dodatno eskalirala kada je Ajzea Stjuart napustio klupu, ušao u sukob sa Bridžisom i u jednom trenutku ga uhvatio u „kragnu“, zadajući više udaraca.

Posle meča, Duren je incident opisao kao posljedicu velike borbenosti.

– Emocije su bile prenaglašene. Svi smo igrali maksimalno i to se ponekad otme kontroli – rekao je Duren.

Podijeli:

Tagovi :

NBA

Detroit Pistons

Šarlot Hornets

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови трипл-дабл Јокића и нови пораз Денвера, Мареј трагичар

Košarka

Novi tripl-dabl Jokića i novi poraz Denvera, Marej tragičar

4 h

0
Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

Košarka

Željko Obradović stigao u Atinu, pa se oglasio: Ovdje sam poštovan

4 h

0
Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера

Košarka

Kako ovo izgleda lagano: Brutalna partija Nikole Jokića i pobjeda Denvera

2 d

0
Љубимац Гробара добио отказ у НБА: Данте Егзум је слободан играч

Košarka

Ljubimac Grobara dobio otkaz u NBA: Dante Egzum je slobodan igrač

1 d

0

Više iz rubrike

Нови трипл-дабл Јокића и нови пораз Денвера, Мареј трагичар

Košarka

Novi tripl-dabl Jokića i novi poraz Denvera, Marej tragičar

4 h

0
Жељко Обрадовић стигао у Атину, па се огласио: Овдје сам поштован

Košarka

Željko Obradović stigao u Atinu, pa se oglasio: Ovdje sam poštovan

4 h

0
Кошаркаши Борца

Košarka

Makitan u formi, Borac pobjeđuje u seriji

16 h

0
Ненад Стефановић: Велики успјех за наш тим, са ових 13 играча што имам – спреман сам да идем у рат

Košarka

Nenad Stefanović: Veliki uspjeh za naš tim, sa ovih 13 igrača što imam – spreman sam da idem u rat

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

47

Sijarto: EU nije zainteresovana za uspjeh pregovora o Ukrajini

11

45

Kuva u PSS: Radojičić nezadovoljan, prijeti napuštanjem Stanivukovića

11

31

Ratnom vojnom invalidu Gojku Mariću uručen građevinski materijal

11

19

Hibridi vukova sve popularniji za kupovinu, stručnjaci upozoravaju: Ne znate s čim imate posla

11

08

Peskov: Moskva uvijek bila zagovornik dijaloga

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner