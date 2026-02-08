Logo
Large banner

Ljubimac Grobara dobio otkaz u NBA: Dante Egzum je slobodan igrač

Izvor:

Agencije

08.02.2026

18:09

Komentari:

0
Љубимац Гробара добио отказ у НБА: Данте Егзум је слободан играч

Australijski košarkaš Dante Egzum (30) više nije igrač Vašington Vizardsa. Njegov klub je zatražio raskid ugovora, prema kojem je samo tri dana bio igrač tima iz glavnog grada Sjedinjenih Država.

On je stigao u Vašington u trejdu tri tima i nije odigrao nijedan meč, niti će u skorije vrijeme, jer je zbog teške povrede desnog koljena završio sezonu još 20. novembra. Egzum je početkom sezone potpisao jednogodišnji produžetak ugovora sa Dalasom, u kojem su mu prethodne sezone nažalost obilježile povrede.

Nekada eksplozivni bek Partizana prošlog marta je doživio prelom lijeve ruke na utakmici protiv Hjustona i zbog toga je morao takođe na višemjesečnu pauzu.

Australijanac je bio igrač Dalasa od jula 2023, kada se vratio u NBA poslije sjajne epizode u Partizanu i prethodno sezone provede u Barseloni. U najjaču ligu svijeta stigao je još 2014. kao visoki peti "pik" drafta i veliki talenat Jute, koja ga je odabrala tog ljeta. Nažalost, već 2014. doživio je prvu tešku povredu - kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta koljena.

Komplikacije poslije operacije

Četiri godine kasnije, takođe u Juti, doživio je i još jednu tešku povredu desnog koljena (kidanje patele) i zbog toga je i tada morao na pauzu. Da sve bude još komplikovanije, njegov trenutni problem nije stečen na terenu, već se prošlog ljeta stanje njegovog desnog koljena zakomplikovalo poslije operacije i zbog toga je morao opet "pod nož".

Igrajući za Jutu, Klivlend i Dalas, Dante Egzum prosečno je postizao po 6,2 poena, uz 1,9 skok na ukupno 320 ligaških NBA utakmica. U plej-ofu je odigrao 38 utakmica za Jutu (17) i Dalas (21) i u uzlozi rezerviste doprinosio sa 3,3 poena u prosjeku.

Podijeli:

Tagovi:

Dante Egzum

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!

Košarka

Ostoja Mijailović otkrio zašto nije podnio ostavku poslije odlaska Željka Obradovića iz Partizana!

7 h

0
Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем

Košarka

Zašto Mika Murinen ne igra u Partizanu? Penjaroja otkrio šta je problem

11 h

0
Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера

Košarka

Kako ovo izgleda lagano: Brutalna partija Nikole Jokića i pobjeda Denvera

12 h

0
Остоја Мијаиловић се враћа на утакмицу Партизана

Košarka

Ostoja Mijailović se vraća na utakmicu Partizana

6 d

0

Više iz rubrike

Обрадовић: Очекује нас јако тешка утакмица у Подгорици

Košarka

Obradović: Očekuje nas jako teška utakmica u Podgorici

5 h

0
Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!

Košarka

Ostoja Mijailović otkrio zašto nije podnio ostavku poslije odlaska Željka Obradovića iz Partizana!

7 h

0
Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман

Košarka

Tragedija poslije meča sa Zvezdom, umro David Federman

10 h

0
Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем

Košarka

Zašto Mika Murinen ne igra u Partizanu? Penjaroja otkrio šta je problem

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner