Ljubimac Grobara dobio otkaz u NBA: Dante Egzum je slobodan igrač

Australijski košarkaš Dante Egzum (30) više nije igrač Vašington Vizardsa. Njegov klub je zatražio raskid ugovora, prema kojem je samo tri dana bio igrač tima iz glavnog grada Sjedinjenih Država.

On je stigao u Vašington u trejdu tri tima i nije odigrao nijedan meč, niti će u skorije vrijeme, jer je zbog teške povrede desnog koljena završio sezonu još 20. novembra. Egzum je početkom sezone potpisao jednogodišnji produžetak ugovora sa Dalasom, u kojem su mu prethodne sezone nažalost obilježile povrede.

Nekada eksplozivni bek Partizana prošlog marta je doživio prelom lijeve ruke na utakmici protiv Hjustona i zbog toga je morao takođe na višemjesečnu pauzu.

Australijanac je bio igrač Dalasa od jula 2023, kada se vratio u NBA poslije sjajne epizode u Partizanu i prethodno sezone provede u Barseloni. U najjaču ligu svijeta stigao je još 2014. kao visoki peti "pik" drafta i veliki talenat Jute, koja ga je odabrala tog ljeta. Nažalost, već 2014. doživio je prvu tešku povredu - kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta koljena.

Komplikacije poslije operacije

Četiri godine kasnije, takođe u Juti, doživio je i još jednu tešku povredu desnog koljena (kidanje patele) i zbog toga je i tada morao na pauzu. Da sve bude još komplikovanije, njegov trenutni problem nije stečen na terenu, već se prošlog ljeta stanje njegovog desnog koljena zakomplikovalo poslije operacije i zbog toga je morao opet "pod nož".

Igrajući za Jutu, Klivlend i Dalas, Dante Egzum prosečno je postizao po 6,2 poena, uz 1,9 skok na ukupno 320 ligaških NBA utakmica. U plej-ofu je odigrao 38 utakmica za Jutu (17) i Dalas (21) i u uzlozi rezerviste doprinosio sa 3,3 poena u prosjeku.