Ostoja Mijailović otkrio zašto nije podnio ostavku poslije odlaska Željka Obradovića iz Partizana!

08.02.2026

13:27

Остоја Мијаиловић открио зашто није поднио оставку послије одласка Жељка Обрадовића из Партизана!
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Košarkaški klub Partizan iza sebe ima veoma turbulentnu sezonu, u kojoj su ostali najvjerovatnije i bez šanse za plasman u plej-in Evrolige, pošto je u igri ostala samo teorija.

Sve je počelo sredinom oktobra, dok je eskaliralo nakon odlaska Željka Obradovića sa klupe crno-bijelih.

Predsjednik kluba Ostoja Mijailović je u gostovanju na TV Prva otkrio i zašto nije napustio Partizan, iako su Grobari to očekivali od njega poslije odlaska Obradovića.

- Da sam povukao Upravu poslije odlaska stručnog štaba, za 15 dana bi se zaboravilo ko je prvi otišao, klub bi bankrotirao, jer su obaveze 2.700.000 evra mjesečno. Napravila bi se priča kako smo mi tu uticali na odlazak stručnog štaba, pa smo se volšebno povukli da bi se klub ugasio. Neću da budem krivac za gašenje kluba. Partizan nije imao predsjednika i niko nije htio da se prihvati. Gledam sada neke legende kako se sekiraju za klub mnogo. Poštujem ih, i pitam zašto se 2017. godine nisu sekirali i ušli u klub. Što tad nisu ušli da se suoče sa nerješivim problemima. Nego sad kada postoji sistem koji sam postavio sa upravom, oni se sekiraju za klub. Zašto? Lakše je sada voditi klub nego prije osam, devet godina - izjavio je Mijailović za TV Prva.

Ostoja Mijailović

KK Partizan

Željko Obradović

