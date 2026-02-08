Tragedija poslije meča sa Zvezdom, umro David Federman

Jedan od vlasnika KK Makabi Tel Aviv, David Federman, preminuo je u 81. godini, saopštio je izraelski klub. Vijest dolazi samo dva dana nakon utakmice u kojoj je Makabi u Beogradu savladao Crvenu zvezdu, kao i tri dana nakon pobjede nad Partizanom na svom parketu.

– Košarkaški klub Makabi Tel Aviv sa tugom i dubokim bolom objavljuje smrt Davida Federmana, jednog od vlasnika kluba, koji je preminuo rano jutros u svom domu, okružen suprugom i djecom, u 81. godini života. Federman je bio pravi „makabista“ i čovjek Makabija Tel Aviva tokom čitavog svog života, centralna i značajna figura u porodici kluba decenijama – navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz kluba, Federman je Makabi pratio sa odanošću, ljubavlju i dubokom posvećenošću.

– Bio je čovjek vrijednosti, izraelski patriota i čovjek koji je volio ljude. Njegovo ogromno liderstvo i doprinos Makabiju Tel Aviv i izraelskoj sportskoj zajednici pamtiće se zauvijek – dodaje se u objavi.

Košarkaški klub Makabi Tel Aviv izrazio je najdublje saučešće porodici Federman.

David Federman posjedovao je 29 odsto vlasničkog udjela u klubu, dok ostatak strukture čine Oudi Rekanati, Rihard Dajc, Šimon Mizrahi i Ben Aškenazi.