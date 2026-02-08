Logo
Large banner

Tragedija poslije meča sa Zvezdom, umro David Federman

Izvor:

Telegraf

08.02.2026

09:51

Komentari:

0
Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман
Foto: Pexels

Jedan od vlasnika KK Makabi Tel Aviv, David Federman, preminuo je u 81. godini, saopštio je izraelski klub. Vijest dolazi samo dva dana nakon utakmice u kojoj je Makabi u Beogradu savladao Crvenu zvezdu, kao i tri dana nakon pobjede nad Partizanom na svom parketu.

– Košarkaški klub Makabi Tel Aviv sa tugom i dubokim bolom objavljuje smrt Davida Federmana, jednog od vlasnika kluba, koji je preminuo rano jutros u svom domu, okružen suprugom i djecom, u 81. godini života. Federman je bio pravi „makabista“ i čovjek Makabija Tel Aviva tokom čitavog svog života, centralna i značajna figura u porodici kluba decenijama – navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz kluba, Federman je Makabi pratio sa odanošću, ljubavlju i dubokom posvećenošću.

– Bio je čovjek vrijednosti, izraelski patriota i čovjek koji je volio ljude. Njegovo ogromno liderstvo i doprinos Makabiju Tel Aviv i izraelskoj sportskoj zajednici pamtiće se zauvijek – dodaje se u objavi.

Košarkaški klub Makabi Tel Aviv izrazio je najdublje saučešće porodici Federman.

David Federman posjedovao je 29 odsto vlasničkog udjela u klubu, dok ostatak strukture čine Oudi Rekanati, Rihard Dajc, Šimon Mizrahi i Ben Aškenazi.

Podijeli:

Tagovi:

KK Crvena zvezda

Evroliga

David Federman

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Звезда пала послије драме у Арени

Košarka

Zvezda pala poslije drame u Areni

1 d

0
Одличан распоред за Звезду - ево шта је чека у Евролиги

Košarka

Odličan raspored za Zvezdu - evo šta je čeka u Evroligi

4 d

0
Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Košarka

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

4 d

0
bogoljub markovic zakucavanje video mega crvena zvezda

Košarka

Ovo je sporno zakucavanje: "Neko će ruku slomiti Bogoljubu Markoviću zbog toga"

5 d

0

Više iz rubrike

Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем

Košarka

Zašto Mika Murinen ne igra u Partizanu? Penjaroja otkrio šta je problem

5 h

0
Како ово изгледа лагано: Брутална партија Николе Јокића и побједа Денвера

Košarka

Kako ovo izgleda lagano: Brutalna partija Nikole Jokića i pobjeda Denvera

6 h

0
Бура у НБА: Јанис Адетокумбо у центру скандала

Košarka

Bura u NBA: Janis Adetokumbo u centru skandala

21 h

0
НБА резултати 7.2.2026

Košarka

Jović bez poena u porazu Majamija, Vučevićev dobar debi za Seltikse

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

13

33

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner