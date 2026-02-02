Ovo je sporno zakucavanje: "Neko će ruku slomiti Bogoljubu Markoviću zbog toga"

Bogoljub Marković, košarkaš Mege, tema je broj jedan nakon pobjede protiv Crvene zvezde gdje se talentovani igrač najbolje pokazao na terenu.

U samom finišu Marković je imao nekoliko dobrih poteza, a zakucavanjem sekund prije kraja izazvao je bjes stratega Crveno bijelih.

Košarkaši Mege su u finišu meča vodili nedostižnih pet razlike. Kao što je i običaj na košarkaškim utakmicama, igraču prestaju sa igrom kada je razlika nedostižna i čekaju da vrijeme na satu istekne. Bogoljub Marković je uzeo loptu sa svoje polovine i zaobišao sve igrače Zvezde koji nisu bili zainteresovani i sekund prije kraja pokušao da zakuca loptu u koš.

Odmah nakon toga burno je reagovao Saša Obradović što su kamere i usnimile. Dok je trener Mege čekao Obradovića da se rukuje, on se okrenuo Markoviću i pokazivao na glavu, odnosno pitajući ga "da li si normalan?".

Koš nije priznat jer Marković ipak zakasnio malo.

"Mora da nauči da se to ne radi. Na kraju krajeva, neko će ruku da mu slomi za to. Igrački, malo udaraš na ponos ekipe. Možda smo mi juče bili uspavaniji i nespremni po pitanju ratničkog duha, ali u nekom trenutku mora da nauči da se to ne radi", istakao je Obradović.

Ipak, Obradović je imao i komplimente za Markovića.

"Super je dječko i talentovan, ovako i onako, ali… To se ne radi", podvukao je Obradović.

Sporni trenutak možete da pogledate u videu u prilogu na 13:13.

Ko je Bogoljub Marković – biser Mege i jedan od najtalentovanijih mladih košarkaša Srbije

Bogoljub Marković jedno je od najzvučnijih mladih imena srpske košarke i simbol sistema KK Mega, kluba koji je godinama unazad prepoznat kao rasadnik talenata za evropsku i svjetsku scenu. Rođen je 2005. godine u Užicu, a već sa 19 i 20 godina postao je jedan od nosilaca igre u ABA ligi.

Marković igra na poziciji krilnog centra, visok je preko 210 centimetara, a njegova najveća vrijednost je kombinacija visine, tehnike i košarkaške inteligencije. Za razliku od klasičnih „petica“, on se odlično snalazi van reketa, ima stabilan šut sa distance, dobar pregled igre i sposobnost da kreira i za sebe i za saigrače.

Put kroz Megu i seniorsku košarku

Košarkaški razvoj vezao je za Megu, gdje je prošao sve mlađe selekcije i rano skrenuo pažnju stručne javnosti. U juniorskim kategorijama osvajao je trofeje u regionalnim takmičenjima, a ubrzo je dobio priliku i u seniorskom timu.

Da bi dobio veću minutažu i iskustvo, jedan period proveo je i na pozajmici, gdje je imao zapaženu ulogu i statistiku, što je bio ključni korak ka njegovom punom afirmisanju. Povratkom u Megu, Marković je postao jedan od najkonstantnijih igrača tima u ABA ligi, sa dvocifrenim učinkom u poenima i značajnim doprinosom u skoku i razigravanju.

Posebno je zapažen po mirnoći u završnicama utakmica, što je rijetkost za igrača njegovih godina.

Reprezentacija i međunarodna scena

Marković je standardni član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, sa kojima je osvajao medalje na evropskim takmičenjima i bio među najistaknutijim pojedincima turnira. Njegove partije u dresu sa državnim grbom dodatno su učvrstile status jednog od najperspektivnijih visokih igrača svoje generacije u Evropi.

NBA draft i budućnost

Dobre igre u ABA ligi i reprezentaciji nisu prošle nezapaženo ni preko Atlantika. Bogoljub Marković je izabran na NBA draftu, čime je napravio veliki korak ka najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Nakon drafta, odlučeno je da nastavi razvoj u Evropi, što je čest i provjeren put za mlade evropske igrače prije konačnog odlaska u NBA.

Stručnjaci ga opisuju kao modernog „velikog“ igrača, profila koji je sve traženiji u savremenoj košarci – pokretljiv, tehnički potkovan i sposoban da igra na više pozicija.

Igrač za budućnost srpske košarke

Iako još veoma mlad, Marković već sada pokazuje zrelost u igri i karakter koji ga izdvaja. Pred njim je period u kojem će fizički i taktički napredak biti ključan, ali potencijal koji posjeduje svrstava ga među igrače od kojih se u narednim godinama s pravom mnogo očekuje.

Bogoljub Marković nije samo trenutni biser Mege – on je jedan od najozbiljnijih kandidata da u budućnosti bude važan dio srpske košarke na najvišem nivou.