Kakva igra Bogoljuba Markovića: "Neko će ruku da mu slomi"

Crvena zvezda doživjela je poraz u ABA ligi na gostovanju Megi u „malom“ gradskom derbiju, a po rezultatu 107:102 je Bogoljub Marković, najefikasniji u pobjedničkoj ekipi, pretrčao na drugi kraj terena i zakucao.

Ti poeni nisu bili priznati, pa je 20-godišnjak iz Užica stao na impresivnih 29 poena protiv kluba s Malog Kalemegdana. Na ovaj njegov potez reagovao je Saša Obradović, trener Zvezde, kako na meču, tako i dan poslije njegovog odigravanja.

"Mora da nauči da se to ne radi. Na kraju krajeva, neko će ruku da mu slomi za to. Igrački, malo udaraš na ponos ekipe. Možda smo mi juče bili uspavaniji i nespremni po pitanju ratničkog duha, ali u nekom trenutku mora da nauči da se to ne radi", istakao je Obradović.

Ipak, Obradović je imao i komplimente za Markovića.

"Super je dječko i talentovan, ovako i onako, ali… To se ne radi", podvukao je Obradović.

Mega stala na put Zvezdinim pobjedama: Marković i Đulović režirali preokret i trijumf u Hali sportova

Mega je stala na put pobjedama Crvene zvezde i u 17. kolu ABA lige slavila je 107:102. Crveno-bijeli su tako prekinuli niz od osam pobjeda u regionalnom takmičenju i Evroligi, a ujedno ovo je i peti meč u posljednjih sedam ekipe Saše Obradovića da je postigla više od 100 poena. S druge strane, Mega je bila sjajna. Posebno Bogoljub Marković, Asim Đulović i Savo Drezgić koji su vodili ekipu do preokreta i pobjede.

Mega je dobro krenula, serijom od 4:0, ali je Zvezda brzo uspostavila kontrolu. Tokom velike većine meča gosti su imali prednost, pruženu zahvaljujući poenima Donatasa Motiejunasa i Džereda Batlera. Ipak, poslije 10 minuta igre domaćin je uspio da izjednači (29:29). U nastavku je evroligaš bio bolji tim, dok je Mega živjela od tek povremenih trojki i poena sa linije penala.

Tako je Zvezda bila uvijek korak ispred ružičastih, a onda je serija u 33. minutu napokon donijela preokret u susretu kojem je Mega težila tokom čitavog susreta. Savo Drezgić je pogodio trojku, a onda i za dva poena. Iako je Zvezda imala minut odmora, to nije bilo dovoljno, serija Mege je nastavljena i ona je iznosila 13:0 i samim tim donijela je vođstvo od 98:94, koje Mega nije ispuštala do kraja meča.

Važan na terenu, pored Drezgića, bio je i Bogoljub Marković koji je u samom finišu meča vezao osam poena, dok je ispod koša bio borben i rivalu nije davao priliku za skok na obe strane teran. Pokušao je Jago dos Santos da sa linije penala smanji zaostatak, a onda i Kalinić u šutu za tri, ali pošto je promašio u posljednjoj šansi da se Zvezda vrati u meč, bilo je jasno da će Mega odnijeti pobjedu.

Mega: Luk 12 (6 as), Đulović 19, Radojičić, Drezgić 13 (5 as), Marković 29 (10 sk, 6 as), Vukčević, Kroflić 11 (5 sk), Sibi 9 (6 sk), Suigo 14 (9 sk), Srzentić, Gačić, Mušicki.

Zvezda: Miler-Mekintajer, Miljenović 12, Batler 20 (5 as), Davidovac 3, Kalinić 2, Dobrić 6, Izundu 18 (7 sk), Motiejunas 22, Od‌želej 2, Radošić, Moneke, Dos Santos 17 (8 as).

Ko je Bogoljub Marković – biser Mege i jedan od najtalentovanijih mladih košarkaša Srbije

Bogoljub Marković jedno je od najzvučnijih mladih imena srpske košarke i simbol sistema KK Mega, kluba koji je godinama unazad prepoznat kao rasadnik talenata za evropsku i svjetsku scenu. Rođen je 2005. godine u Užicu, a već sa 19 i 20 godina postao je jedan od nosilaca igre u ABA ligi.

Marković igra na poziciji krilnog centra, visok je preko 210 centimetara, a njegova najveća vrijednost je kombinacija visine, tehnike i košarkaške inteligencije. Za razliku od klasičnih „petica“, on se odlično snalazi van reketa, ima stabilan šut sa distance, dobar pregled igre i sposobnost da kreira i za sebe i za saigrače.

Put kroz Megu i seniorsku košarku

Košarkaški razvoj vezao je za Megu, gdje je prošao sve mlađe selekcije i rano skrenuo pažnju stručne javnosti. U juniorskim kategorijama osvajao je trofeje u regionalnim takmičenjima, a ubrzo je dobio priliku i u seniorskom timu.

Da bi dobio veću minutažu i iskustvo, jedan period proveo je i na pozajmici, gdje je imao zapaženu ulogu i statistiku, što je bio ključni korak ka njegovom punom afirmisanju. Povratkom u Megu, Marković je postao jedan od najkonstantnijih igrača tima u ABA ligi, sa dvocifrenim učinkom u poenima i značajnim doprinosom u skoku i razigravanju.

Posebno je zapažen po mirnoći u završnicama utakmica, što je rijetkost za igrača njegovih godina.

Reprezentacija i međunarodna scena

Marković je standardni član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, sa kojima je osvajao medalje na evropskim takmičenjima i bio među najistaknutijim pojedincima turnira. Njegove partije u dresu sa državnim grbom dodatno su učvrstile status jednog od najperspektivnijih visokih igrača svoje generacije u Evropi.

NBA draft i budućnost

Dobre igre u ABA ligi i reprezentaciji nisu prošle nezapaženo ni preko Atlantika. Bogoljub Marković je izabran na NBA draftu, čime je napravio veliki korak ka najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Nakon drafta, odlučeno je da nastavi razvoj u Evropi, što je čest i provjeren put za mlade evropske igrače prije konačnog odlaska u NBA.

Stručnjaci ga opisuju kao modernog „velikog“ igrača, profila koji je sve traženiji u savremenoj košarci – pokretljiv, tehnički potkovan i sposoban da igra na više pozicija.

Igrač za budućnost srpske košarke

Iako još veoma mlad, Marković već sada pokazuje zrelost u igri i karakter koji ga izdvaja. Pred njim je period u kojem će fizički i taktički napredak biti ključan, ali potencijal koji posjeduje svrstava ga među igrače od kojih se u narednim godinama s pravom mnogo očekuje.

Bogoljub Marković nije samo trenutni biser Mege – on je jedan od najozbiljnijih kandidata da u budućnosti bude važan dio srpske košarke na najvišem nivou.