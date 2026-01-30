Tabela Evrolige: Zvezdu mrva dijeli od gornjeg dijela

Izvor:
Agencije
30.01.2026
22:28
Komentari:0
Košarkaši Crvene zvezde upisali su novu pobjedu u Evroligi pošto su na svom terenu savladali Dubai u 25. kolu.
Izabranici Saše Obradovića su upisali i petnaestu pobjedu u Evroligi, pa su sada na skoru od 15-10.
Kako je Monako, poslije velike drame, poražen na svom terenu, skor je identičan.
Crveno-bijeli su trenutno na diobi 7. mjesta, a trebalo bi napomenuti da je Zvezda imala isti skor kao i Žalgiris i Panatinaikos.
Tako Žalgiris gostuje Baskoniji, kao i Panatinaikos Asvelu, pa će krajnji raspored na tabeli poslije ovog kola odrediti ishodi ovih duela.
Kada je o vrhu tabele riječ, neprikosnoven je Fenerbahče sa skorom od 17-7, ali i utakmicom manje, slijede Olimpijakos i Hapoel Tel Aviv sa skorom od 16-8, dok Valensija, Real Madrid i Barselona imaju skor od 16-9 i raspoređeni su od 4. do 6. mjesta.
Standings provided by Sofascore
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu