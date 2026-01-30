Logo
Tabela Evrolige: Zvezdu mrva dijeli od gornjeg dijela

Izvor:

Agencije

30.01.2026

22:28

Табела Евролиге: Звезду мрва дијели од горњег дијела
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Crvene zvezde upisali su novu pobjedu u Evroligi pošto su na svom terenu savladali Dubai u 25. kolu.

Izabranici Saše Obradovića su upisali i petnaestu pobjedu u Evroligi, pa su sada na skoru od 15-10.

Kako je Monako, poslije velike drame, poražen na svom terenu, skor je identičan.

Crveno-bijeli su trenutno na diobi 7. mjesta, a trebalo bi napomenuti da je Zvezda imala isti skor kao i Žalgiris i Panatinaikos.

Tako Žalgiris gostuje Baskoniji, kao i Panatinaikos Asvelu, pa će krajnji raspored na tabeli poslije ovog kola odrediti ishodi ovih duela.

Kada je o vrhu tabele riječ, neprikosnoven je Fenerbahče sa skorom od 17-7, ali i utakmicom manje, slijede Olimpijakos i Hapoel Tel Aviv sa skorom od 16-8, dok Valensija, Real Madrid i Barselona imaju skor od 16-9 i raspoređeni su od 4. do 6. mjesta.

