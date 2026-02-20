Britanska policija pretresla vilu Endrua, zabrinut i kralj Čarls

Britanska policija danas je pretražila bivšu vilu Endrua Mauntbatena-Vindzora, mlađeg brata kralja Čarlsa, dan nakon što je uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije.

Njegovo hapšenje uslijedilo je nakon što je fotografija člana kraljevske porodice kako izlazi iz policijske stanice dospela u svetske medije, javlja Rojters .

Mauntbaten-Vindzor je uhapšen juče, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje da je zloupotrebio položaj trgovinskog izaslanika, navodno slanjem poverljivih vladinih dokumenata pokojnom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epštajnu.

Nakon što je proveo više od deset sati u pritvoru, pušten je na slobodu do istrage. Protiv njega još uvijek nije podignuta optužnica.

Rojtersova fotografija, na kojoj se vidi iscrpljeni Mauntbaten-Vindzor, crvenih očiju i u nevjerici, kako sjedi na zadnjem sedištu automobila, objavljena je na naslovnim stranama novina širom svijeta sa naslovima poput „Pad“.

Dejli mejl je posvetio prvih 15 stranica ovoj priči, a vijesti o hapšenju dominirale su medijima od Australije, gdje je Čarls šef države, do Evrope i Sjedinjenih Država.

Kralj Čarls: Zakon se mora sprovoditi

Kralj Čarls, koji je prošle godine oduzeo svom bratu kneževsku titulu i primorao ga da napusti svoj dom u Vindzoru, rekao je u četvrtak da je vijest o hapšenju primio sa „najdubljom zabrinutošću“. „Želim da budem apsolutno jasan: zakon se mora sprovoditi“, rekao je kralj.

„Sada slijedi potpun, pravedan i pravilan postupak u kojem će nadležni organi istražiti ovu stvar na odgovarajući način.“

Šta se krije iza hapšenja?

Mauntbaten-Vindzor je uvijek negirao bilo kakvu krivicu prema Epštajnu, koji je sebi oduzeo život u zatvoru 2019. godine, i rekao je da žali zbog njihovog prijateljstva. Međutim, dokumenti koje je objavila američka vlada pokazuju da je ostao u prijateljskim odnosima sa Epštajnom nakon što je finansijer osuđen za podvođenje maloletnika 2008. godine.

Prema ovim dokumentima, Mauntbaten-Vindzor je navodno Epštajnu prosljeđivao izvještaje britanske vlade o investicionim mogućnostima u Avganistanu, kao i procene Vijetnama, Singapura i drugih zemalja koje je posetio kao specijalni predstavnik za trgovinu i investicije.

Hapšenje tako visokog člana kraljevske porodice, osmog u redu za presto, je bez presedana u modernoj istoriji. Poslednji član kraljevske porodice koji je uhapšen u Britaniji bio je kralj Čarls I, koji je pogubljen 1649. godine zbog veleizdaje.

Policijska istraga

Istraga je počela rano u četvrtak ujutru, kada je šest neobeleženih policijskih vozila sa osam policajaca u civilu stiglo na Vud Farm, imanje na kraljevskom imanju Sandringem u Norfolku, gdje Mauntbaten-Vindzor trenutno boravi.

Policija je takođe pretražila vilu na kraljevskom imanju Vindzor, zapadno od Londona, gdje je živio prije nego što je bio primoran da se iseli. Policija je kasno u četvrtak potvrdila da je pušten na slobodu uz istragu i da su pretresi u Sandringemu završeni, ali da se nastavljaju u Vindzoru.

Pomoćnik načelnika policije doline Temze, Oliver Rajt, potvrdio je da je pokrenuta potpuna istraga o prekršaju zloupotrebe javne funkcije. Iako hapšenje samo po sebi ne podrazumeva krivicu, to znači da policija ima osnovanu sumnju da je počinjen zločin.

Osuda za zloupotrebu javne funkcije nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora. Očekuje se da će istraga trajati mjesecima, jer će policija vjerovatno morati da sarađuje sa britanskom vladom, ambasadama i Bakingemskom palatom kako bi prikupila svu potrebnu dokumentaciju.

Ostali troškovi

Ovo nije jedina istraga sa kojom se Mauntbaten-Vindzor suočio. Antimonarhistička grupa Republika prijavila ga je policiji pod optužbom za umješanost u trgovinu ženama radi seksualne eksploatacije 2010. godine.

Policija je potvrdila da proverava ove navode. Kraljev brat 2022. godine je postigao vansudski dogovor u građanskoj parnici koju je pokrenula Virdžinija Đufr u Sjedinjenim Državama. Ona ga je optužila da ju je seksualno zlostavljao kada je bila tinejdžerka u imanjima u vlasništvu Epštajna, dok je Mauntbaten-Vindzor negirao da ju je ikada upoznao.