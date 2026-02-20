Logo
Poništene Trampove carine

B92

20.02.2026

16:46

Поништене Трампове царине
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Vrhovni sud SAD u Vašingtonu donio je danas odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo predsjednik Donald Tramp.

Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih tarifa širom svijeta.

Odluka se odnosi i na ciljane uvozne poreze koje administracija opravdava borbom protiv trgovine fentanilom, prenosi Blumberg.

Tramp je tvrdio da je nacionalna vanredna situacija nastala zbog velikog trgovinskog deficita i uvoza fentanila i drugih droga, što je, prema njegovim riječima, opravdavalo primjenu IEEPA zakona.

Prema procjenama Pen-Vorton modela, prihod od ovih tarifa dostigao je više od 175 milijardi dolara, a nakon presude očekuje se da će taj novac biti vraćen, prenosi Rojters.

Tramp je postao prvi američki lider koji je iskoristio IEEPA za uvođenje tarifa, što je izazvalo značajne sukobe sa saveznicima i povećalo globalnu ekonomsku nesigurnost.

Njegova administracija sada istražuje druge pravne puteve da zadrži dio carina, uključujući odredbe koje omogućavaju uvođenje carina zbog prijetnji nacionalnoj bezbjednosti ili kao odgovor na nepoštenu trgovinsku praksu partnera.

Nijedna od ovih opcija ne pruža istu fleksibilnost i opseg djelovanja kao IEEPA, čime je efektivnost prethodnog režima carina ozbiljno ograničena.

Presuda Vrhovnog suda potvrđuje da je Kongres, a ne predsjednik, zakonodavno tijelo koje ima ovlašćenje da određuje carine i poreze.

Odluka ima dalekosežne posljedice za američku trgovinsku politiku i globalnu ekonomiju, ali i za strategiju pregovaranja Sjedinenim Američkim Državama sa međunarodnim partnerima, koji su se u prethodnom periodu brzo prilagođavali Trampovim tarifnim merama i tražili sporazume kako bi izbjegli finansijski gubitak.

Očekuje se da će ova presuda imati široke implikacije na američke trgovinske sporazume i politike, ali i na globalna tržišta, prenose američki mediji.

Donald Tramp

