Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

Prema anketi kuće JojGov, 82 odsto Britanaca smatra da bivši princ Endrju treba da bude uklonjen u redu za krunu nakon hapšenja koje je uzdrmalo svjetsku javnost.

Velika većina Britanaca smatra da bi Endrju Mauntbaten-Vindzor trebalo da bude uklonjen iz reda za nasleđivanje prestola Ujedinjenog Kraljevstva, nakon što je protiv njega otvorena istraga zbog sumnji za zloupotrebu vršenja javne funkcije.

Naime, 82 odsto Britanaca smatra da Endrju treba da bude uklonjen, njih šest odsto se protivi tome, a 12 odsto njih se nije izjasnilo, prenosi Skaj njuz.

Mauntbaten-Vindzor je osmi u redu za presto, iza princa Vilijama, njegovo troje djece, i princa Harija i njegovo dvoje djece.

Uprkos tome što mu je brat kralj Čarls lll prošle godine oduzeo kraljevske titule, Endrju je ostao u redu za nasljeđivanje, zato što izbacivanje njega iz reda zahtijeva promjenu zakona putem parlamentarnog akta.

Mauntbaten-Vindzor uhapšen je juče, a britanski kralj Čarls lll, koji zbog hapšenja nije prekinuo svoje svakodnevne aktivnosti, rekao je da je sa "najdubljom zabrinutošću" primio vijest o hapšenju svog brata i poručio da "zakon mora da ide svojim tokom" i da nadležni organi imaju punu podršku i saradnju kraljevske porodice Velike Britanije.

Izjavu kralja Čarlsa podržali su princ i princeza od Velsa Vilijem i njegova supruga Kejt. Mauntbaten-Vindzor je pušten iz pritvora nakon gotovo 12-časovnog ispitivanja u policijskoj stanici u Norfolku. Iz policije je saopšteno da je on pušten na slobodu, ali da je i dalje u toku istraga koja se protiv njega vodi zbog sumnji za zloupotrebu vršenja javne funkcije.