Epstajnovim žrtvama biće isplaćeno 35 miliona dolara

Tijelo koje upravlja imovinom osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna pristalo je da plati 35 miliona dolara kako bi riješili kolektivnu tužbu u kojoj su i dvojica njegovih bivših savjetnika optužena za pomaganje u trgovini mladim ženama i tinejdžerkama u svrhu seksualne eksploatacije.

Tužba iz 2024. godine podnijeta je protiv Epstinovog bivšeg ličnog advokata Darena Indikea i bivšeg računovođe Ričarda Kana, koji su, prema tvrdnjama tužitelja, pomagali Epstinu da sakrije svoje zloupotrebe kroz složenu mrežu korporacija i bankovnih računa, prenio je Rojters.

Ostali sportovi Zanimljiva životna priča Alise Liu koja je donijela Americi dugo sanjano zlato

Advokatska firma “Bojs Šiler Fleksner” zastupa žrtve. Prihvatanjem nagodbe Indike i Kan ne priznaju krivicu, naveo je njihov advokat Danijel H. Vajner.

Epstajn je preminuo u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine, a smrt je proglašena samoubistvom. Prethodno je tijelo koje upravlja Epstinovom imovinom isplatilo 121 milion dolara kroz fond za restituciju žrtvama i dodatnih 49 miliona dolara u drugim nagodbama.

Republika Srpska Dodik: Egzodus sarajevskih Srba - egzodus identiteta jednog naroda

Ova nagodba se očekuje da pruži dodatnu pomoć žrtvama koje još nisu primile nadoknadu i zatvara još jedan pravni spor u vezi sa zaostavštinom kontroverznog finansijera.