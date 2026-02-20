Logo
Predložen pritvor Irfanu Kariću

Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Tužilaštvo KS predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Irfanu Kariću, koji je pokušao automobilom ući među građane tokom protesta u Sarajevu.

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva predložio je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje pritvora Kariću navodeći da postoji opasnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke ili ponoviti krivična djela, saopšteno je danas iz Tužilaštva.

туча-песница-шака

Hronika

Horor u Trebinju: Upao u stan i pretukao muškarca

Karić je osumnjičen za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

On je prije dva dana tokom protesta građana pokušao automobilom da uđe među demonstrante u Ulici Hamze Hume, a tom prilikom je kod njega pronađena veća količina droge i municije.

irfan Karić

Predložen pritvor

Komentari (0)
