Predložen pritvor Irfanu Kariću

Tužilaštvo KS predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Irfanu Kariću, koji je pokušao automobilom ući među građane tokom protesta u Sarajevu.
Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva predložio je Opštinskom sudu u Sarajevu određivanje pritvora Kariću navodeći da postoji opasnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke ili ponoviti krivična djela, saopšteno je danas iz Tužilaštva.
Karić je osumnjičen za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.
On je prije dva dana tokom protesta građana pokušao automobilom da uđe među demonstrante u Ulici Hamze Hume, a tom prilikom je kod njega pronađena veća količina droge i municije.
