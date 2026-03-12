Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC

Autor:ATV
12.03.2026
20:06
Komentari:0
Danas je kod Prijedorske petlje na ulazu u Banjaluku došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri automobila.
Kako saznajemo, u nezgodi su tri osobe zadobile tjelesne povrede.
Povrijeđeni su prevezeni na UKC RS gdje im se ukazuje ljekarska pomoć.
Hronika
Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu