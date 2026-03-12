Logo
Large banner

Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC

Autor:

ATV

12.03.2026

20:06

Komentari:

0
Судар
Foto: ATV

Danas je kod Prijedorske petlje na ulazu u Banjaluku došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri automobila.

Kako saznajemo, u nezgodi su tri osobe zadobile tjelesne povrede.

Povrijeđeni su prevezeni na UKC RS gdje im se ukazuje ljekarska pomoć.

Саобраћајна незгода

Hronika

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Banjaluka

Prijedorska petlja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Несрећа код Добоја: Теретњаком покосио пјешака

Hronika

Nesreća kod Doboja: Teretnjakom pokosio pješaka

6 h

0
Полиција Србија

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca: Sumnja se da je u pitanju Ivan Vijoglava

6 h

0
судар код Центрума

Hronika

Sudar kod Centruma doveo do kolapsa u saobraćaju

6 h

0
Саобраћајна незгода код Приједорске петље

Hronika

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

19

Srušio se američki vojni avion

23

11

Ferencvaroš savladao Bragu

23

04

Siner u polufinalu Indijan Velsa

22

55

Uznemirujuće otkriće: Građani upozoreni da ne izlaze napolje

22

52

Dodik čestitao Borisu Aleksiću: Srpska stvara šampione

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner