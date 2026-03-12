Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

Autor:ATV
Kod Prijedorske petlje na ulazu u Banjaluku došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička automobila.
U sudaru su učestvovali "reno" i "citroen", a jedno od vozila nakon udara završilo je na krovu.
Na licu mjesta su ekipe Hitne pomoći koje ukazuju pomoć povrijeđenima, kao i policija koja obezbjeđuje mjesto nezgode i reguliše saobraćaj.
Zbog udesa saobraćaj je u smjeru prema Banjaluci gotovo obustavljen i odvija se samo jednom trakom, što je stvorilo velike gužve.
Velike kolone formirale su se i u suprotnom smjeru, prema Laktašima, jer je jedan od automobila nakon sudara završio u kontra traci, zbog čega je i u tom pravcu saobraćaj znatno usporen.
