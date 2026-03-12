Logo
Large banner

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

Autor:

ATV

12.03.2026

15:51

Komentari:

0
Саобраћајна незгода код Приједорске петље
Foto: Viber grupa/Patrole radari

Kod Prijedorske petlje na ulazu u Banjaluku došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička automobila.

U sudaru su učestvovali "reno" i "citroen", a jedno od vozila nakon udara završilo je na krovu.

Na licu mjesta su ekipe Hitne pomoći koje ukazuju pomoć povrijeđenima, kao i policija koja obezbjeđuje mjesto nezgode i reguliše saobraćaj.

Најновија вијест

Hronika

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

Zbog udesa saobraćaj je u smjeru prema Banjaluci gotovo obustavljen i odvija se samo jednom trakom, što je stvorilo velike gužve.

Velike kolone formirale su se i u suprotnom smjeru, prema Laktašima, jer je jedan od automobila nakon sudara završio u kontra traci, zbog čega je i u tom pravcu saobraćaj znatno usporen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Prijedorska petlja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Hronika

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

19 min

2
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

22 min

0
Илустрација: срећна жена

Zanimljivosti

5 stvari koje mentalno zdrave osobe ne rade

31 min

0
Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

Hronika

Uhapšen službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog tužilaštva u Banjaluci

33 min

0

Više iz rubrike

Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем

Hronika

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

19 min

2
Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

Hronika

Uhapšen službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog tužilaštva u Banjaluci

33 min

0
Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске

Hronika

Pijan tukao ženu u Laktašima, završila na UKC Republike Srpske

1 h

2
Криминалној групи Милана Матковића 66 година затвора!

Hronika

Kriminalnoj grupi Milana Matkovića 66 godina zatvora!

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

03

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

15

51

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

15

47

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

15

44

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

15

35

5 stvari koje mentalno zdrave osobe ne rade

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner