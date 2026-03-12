Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

Autor:Ognjen Matavulj
12.03.2026
15:47
Slavko Trivić službenik Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina uticajem, saznaje ATV.
Trivić, koji je radio kao vozač u tužilaštvu, uhapšen je sinoć u zajedničkoj akciji tog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske. Prema nezvaničnim informacija Trivić je osumnjičen da je uzimao novac od pojedinih osoba koje su se nalazile pod istragom tužilaštva, obećavajući im da će uticati da se po njih donese povoljna tužilačka odluka.
U MUP-u Srpske za ATV je potvrđeno da je uhapšen službenik tužilaštva S.T.
”Lice je osumnjičeno da je počinio krivično djelo trgovina uticajem. Nakon kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat na dalje postupanje Republičkom javnom tužilaštvu”, navode u MUP-u Srpske.
