Logo
Large banner

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

Autor:

Ognjen Matavulj

12.03.2026

15:47

Komentari:

2
Возач Републичког тужилаштва ухапшен због трговине утицајем
Foto: ATV

Slavko Trivić službenik Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina uticajem, saznaje ATV.

Trivić, koji je radio kao vozač u tužilaštvu, uhapšen je sinoć u zajedničkoj akciji tog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske. Prema nezvaničnim informacija Trivić je osumnjičen da je uzimao novac od pojedinih osoba koje su se nalazile pod istragom tužilaštva, obećavajući im da će uticati da se po njih donese povoljna tužilačka odluka.

Полиција-Борик-хапшење

Hronika

Uhapšen službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog tužilaštva u Banjaluci

U MUP-u Srpske za ATV je potvrđeno da je uhapšen službenik tužilaštva S.T.

”Lice je osumnjičeno da je počinio krivično djelo trgovina uticajem. Nakon kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat na dalje postupanje Republičkom javnom tužilaštvu”, navode u MUP-u Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Banjaluka

Republičko javno tužilaštvo

Vozač tužilaštva

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

Hronika

Uhapšen službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog tužilaštva u Banjaluci

34 min

0
Пијан тукао жену у Лакташима, завршила на УКЦ Републике Српске

Hronika

Pijan tukao ženu u Laktašima, završila na UKC Republike Srpske

1 h

2
Криминалној групи Милана Матковића 66 година затвора!

Hronika

Kriminalnoj grupi Milana Matkovića 66 godina zatvora!

1 h

0
Синиша Шакић суђење

Hronika

Sud dozvolio ”Sky” dokaze na suđenju za ubistvo Slaviše Ćuluma

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

16

03

Darko Lazić se oglasio dan nakon što mu je brat poginuo: Rođeno moje...

15

51

Karambol kod Prijedorske petlje: Auto završilo na krovu, ima povrijeđenih

15

47

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

15

44

Minić predložio mjesto za TV duel sa Stanivukovićem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner