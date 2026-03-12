Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

Trivić, koji je radio kao vozač u tužilaštvu, uhapšen je sinoć u zajedničkoj akciji tog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske. Prema nezvaničnim informacija Trivić je osumnjičen da je uzimao novac od pojedinih osoba koje su se nalazile pod istragom tužilaštva, obećavajući im da će uticati da se po njih donese povoljna tužilačka odluka.

Hronika Uhapšen službenik Posebnog od‌jeljenja Republičkog tužilaštva u Banjaluci

U MUP-u Srpske za ATV je potvrđeno da je uhapšen službenik tužilaštva S.T.

”Lice je osumnjičeno da je počinio krivično djelo trgovina uticajem. Nakon kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat na dalje postupanje Republičkom javnom tužilaštvu”, navode u MUP-u Srpske.