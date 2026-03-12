Njemačka pojačava mjere bezbjednosti

Autor:ATV
12.03.2026
16:21
Njemačka je pojačala mjere bezbjednosti u izraelskim, jevrejskim i američkim institucijama i oko njih od početka rata protiv Irana, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.
"Trenutno nema dokaza koji bi ukazivali na to da bismo trebali da pretpostavimo povećanu prijetnju na domaćem nivou", rekao je Merc u govoru u Visbadenu.
On je dodao da su, uprkos tome, preispitane i pojačane mjere zaštite, posebno za institucije Izraela i SAD.
