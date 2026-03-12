Logo
Large banner

Njemačka pojačava mjere bezbjednosti

Autor:

ATV

12.03.2026

16:21

Komentari:

0
Њемачка појачава мјере безбједности
Foto: Pixabay

Njemačka je pojačala mjere bezbjednosti u izraelskim, jevrejskim i američkim institucijama i oko njih od početka rata protiv Irana, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

"Trenutno nema dokaza koji bi ukazivali na to da bismo trebali da pretpostavimo povećanu prijetnju na domaćem nivou", rekao je Merc u govoru u Visbadenu.

Масуд Пезешкијан

Svijet

Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

On je dodao da su, uprkos tome, preispitane i pojačane mjere zaštite, posebno za institucije Izraela i SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Izrael Iran

Iran

Iran vijesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Svijet

Pezeškijan postavio uslove za kraj rata u Iranu

4 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Brisel igra "šibicarenje" i daje odriješene ruke Kurtiju

4 h

0
Прво обраћање новог иранског ајатолаха: Напади ће бити настављени!

Svijet

Prvo obraćanje novog iranskog ajatolaha: Napadi će biti nastavljeni!

5 h

0
Јохан Вадефул

Svijet

Vadeful: Zajedno moramo pronaći izlaz iz ovog rata

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

06

Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC

20

04

Sagi o banjalučkom parkingu nema kraja: Stanivuković najavljuje novu odluku

19

57

Pod lupom svaki evro: BiH pooštrava kontrolu gotovine na granicama

19

54

Moskva upozorava: Na pragu smo najveće energetske krize u istoriji

19

50

Dodik: Svaka žena zaslužuje pažnju i poštovanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner