Njemačka pojačava mjere bezbjednosti

Njemačka je pojačala mjere bezbjednosti u izraelskim, jevrejskim i američkim institucijama i oko njih od početka rata protiv Irana, izjavio je njemački kancelar Fridrih Merc.

"Trenutno nema dokaza koji bi ukazivali na to da bismo trebali da pretpostavimo povećanu prijetnju na domaćem nivou", rekao je Merc u govoru u Visbadenu.

On je dodao da su, uprkos tome, preispitane i pojačane mjere zaštite, posebno za institucije Izraela i SAD.