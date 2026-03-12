Logo
Prvo obraćanje novog iranskog ajatolaha: Napadi će biti nastavljeni!

Autor:

ATV

12.03.2026

14:42

Прво обраћање новог иранског ајатолаха: Напади ће бити настављени!
Foto: X

Novi ajatolah Modžtaba Hamnei je u svom prvom obraćanju, koje se prenosi na nacionalnoj televiziji, poručio da će se napadi na američke baze u susjednim zemljama Perzijskog zaliva biti nastavljeni.

Naglasio je da Iran ne cilja susjedne zemlje, već isključivo američke vojne objekte koji učestvuju u napadima na Iran.

On je rekao i da "treba iskoristiti polugu zatvaranja Hormuškog moreuza".

Navodi se da sve američke baze u regionu treba odmah zatvoriti jer će biti napadnute.

Modžtaba Hamnei se zahvalio "narodu Irana iz svih društvenih slojeva koji se suprotstavio neprijatelju".

Vrhovni vođa je izrazio saučešće ljudima koji su izgubili svoje voljene tokom rata, rekavši da će šteta biti nadoknađena.

- Zločin protiv čovječnosti i protiv djece neće biti ignorisan - naveo je Modžtaba Hamnei, koji je naslijedio svog ubijenog oca Alija Hamneija.

Ajatolah Modžtaba Hamnei

Iran

Ali Hamnei

