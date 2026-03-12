Logo
Modžtaba Hamnei u komi, ostao bez noge?

Izvor:

Kurir

12.03.2026

13:17

Komentari:

0
Моџтаба Хамнеи у коми, остао без ноге?
Foto: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana, navodno je u komi i ostao je bez noge, prenosi Dejli mejl.

Sin ubijenog Alija Hamneija nalazi se na intenzivnoj njezi u univerzitetskoj bolnici Sina u istorijskoj četvrti grada, okružen bezbednosnim zvaničnicima, tvrdi izvor iz Teherana.

Neimenovani Izvor je za San, putem poruka posljatnih disidentu u egzilu koji živi u Londonu, rekao:

"Odsječena mu je jedna ili obe noge. Jetra ili stomak su mu takođe povrijeđeni. Navodno je i u komi“.

"Nemilosrdniji od oca"

Radžabi, bivši spoljnopolitički savjetnik iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinežada, koji od 2021. godine živi u egzilu u UAE, studirao je u vjerskoj školi sa Mohtabom Hameneijem u gradu Komu.

On se oglasio kako bi upozorio da je novi vrhovni vođa Irana — koji je navodno izgubio najmanje jednu nogu nakon što je kritično ranjen u vazdušnom napadu — nemilosrdniji od svog oca i „bolji lažov“.

