Žestoka prijetnja Teherana: Natopićemo Persijski zaliv krvlju usvajača

Predsjednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Galibaf upozorio je danas da će svaki pokušaj invazije na iranska ostrva izazvati odgovor bez ikakvih ograničenja.

"Svaka agresija na tlo iranskih ostrva razbiće svaku uzdržanost“, napisao je Galibaf u objavi na društvenoj mreži Iks. „Napustićemo svaku uzdržanost i natopiti Persijski zaliv krvlju osvajača.“

Sukob između Irana sa jedne strane, te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa druge, dodatno je eskalirao nakon serije vazdušnih napada na iranske ciljeve. Teheran tvrdi da je riječ o agresiji te poručuje da neće pregovarati niti pristati na primirje dok napadi traju.

Homeland or Death!



Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.



We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.



The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i drugi zvaničnici istakli su da SAD moraju priznati „legitimna prava“ Irana, platiti odštetu i pružiti međunarodna jemstva da se slični napadi više neće ponoviti.

Iranski napadi u regionu

Iran je u međuvremenu pokrenuo niz uzvratnih napada u regionu. Tokom noći pogođeni su ciljevi u Iraku, Bahreinu i Omanu, pri čemu su zapaljeni tankeri i energetska postrojenja, a u Iraku je obustavljen rad naftnih terminala. Teheran je istovremeno zaprijetio da će zapadne finansijske institucije smatrati legitimnim metama, nakon napada na jednu iransku banku.

U jeku eskalacije, Iran tvrdi da u potpunosti kontroliše strateški Ormuski moreuz i da američkim brodovima i državama koje učestvuju u napadima na Iran neće dopustiti prolaz.

(Indeks)