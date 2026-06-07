Četiri osobe poginule u teškoj nesreći kod Virovitice

Autor:ATV
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Četiri osobe stradale su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod Virovitice.
Kako piše Dnevnik.hr, u nedjelju, 7. juna, oko 12.25 časova, na državnom putu DC 538, na sjevernoj virovitičkoj obilaznici, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila.
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U nesreći su četiri osobe smrtno stradale, a jedna osoba je sa povredama hitno prevezena u Opštu bolnicu Virovitica.
Prema navodima Dnevnika, put DC 538 zatvoren je za sav saobraćaj nakon nesreće.
Na mjestu događaja sprovodi se uviđaj kojim rukovodi zamjenik Županijskog državnog tužioca iz Bjelovara, javljaju iz PU virovitičko-podravske.
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U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni identitet stradalih.
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