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Deset minuta terora u Osijeku: Penzioner "pokosio" sve pred sobom

Autor:

ATV
07.06.2026 10:38

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Sedamdesetjednogodišnji vozač izazvao je u svega deset minuta čak četiri saobraćajne nezgode u Osijeku, udarivši u drugo vozilo, saobraćajni znak, parkirani kamion i na kraju u objekat, nakon čega je završio u bolnici.

Kako je saopštila policija, nezgode su se dogodile između 10.22 i 10.32 časa.

Prva nezgoda dogodila se kada je 71-godišnjak vozeći Strosmajerovom ulicom, dolaskom do raskrsnice sa Ulicom Ljudevita Posavskog, zbog neprilagođene brzine prilikom skretanja udesno prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljala 33-godišnja vozačica.

Umjesto da se zaustavi, nastavio je vožnju te je na raskrsnici sa Kozjačkom ulicom, prilikom skretanja ulijevo, ponovo zbog neprilagođene brzine sletio na bankinu, prenosi Jutarnji.hr.

Tom prilikom udario je u saobraćajni znak u vlasništvu Grada Osijeka, ali ni tada nije stao, već je nastavio vožnju Kozjačkom ulicom, gd‌je je u jednom trenutku udario u desnu bočnu stranu parkiranog teretnog vozila u vlasništvu jedne firme.

Ni nakon toga nije se zaustavio, već je nastavio kroz Čvrsničku ulicu, gd‌je je dolaskom do raskrsnice sa Kalničkom ulicom, ponovo zbog neprilagođene brzine, naletio na trotoar, a zatim i na zid i ulazna vrata objekta u vlasništvu 62-godišnjeg muškarca.

Šteta oko 4.500 evra

U nizu nezgoda pričinjena je materijalna šteta od oko 4.500 evra.

Vozač je prevezen u KBC Osijek, gd‌je su mu konstatovane lakše povrede, ali je zadržan na liječenju. Zbog sumnje da je vozio pod dejstvom alkohola uzeti su mu uzorci krvi i urina radi analize.

“S osobnog automobila kojim je upravljao 71-godišnjak policijski su službenici izuzeli registarske pločice zbog vitalnih oštećenja na vozilu. Osumnjičenom zbog izazivanja prometne nesreće slijedi kazna od 260 evra, a zbog napuštanja mjesta prometnih nesreća najmanje 390 evra”, saopštili su iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Dodali su da mu prijeti i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od najmanje šest mjeseci, dok će mu po pravosnažnosti odluke biti upisana i tri negativna prekršajna boda.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Vozači

Osijek

Crna hronika

Hrvatska

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