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Za finale NBA lige potrebno je pravo bogatstvo: Pogledajte cijene ulaznica

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ATV
07.06.2026 10:35

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За финале НБА лиге потребно је право богатство: Погледајте цијене улазница
Foto: Pexel/David Eluwole

Ulaznice za finalne utakmice NBA lige u njujorškom "Medison skver gardenu" dostigle su rekordne cijene, a navijači će morati da izdvoje više od 11.000 dolara i za najjeftinija mjesta.

Cijene najskupljih mjesta koja se nalaze pored samog terena i privlače najveću pažnju dostižu čak 104.435 dolara.

Utakmice "Niksa", naročito u plej-ofu, karakteristične su po velikom broju poznatih ličnosti koje iz prvih redova bodre tim.

Američki mediji navode da se očekuje prisustvo predsjednika SAD Donalda Trampa, što bi bio prvi put u istoriji da neki od predsjednika u toku mandata dođe na utakmicu finala NBA lige.

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Očekuje se i gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, veliki navijač "Niksa", koji je javno podržao svoj tim, te reditelj Spajk Li i glumci Ben Stiler i Timoti Šalame, koji ne propuštaju ni manje bitne duele.

"Niksi" su poslije prve dvije utakmice u San Antoniju poveli sa 2:0 u seriji i nalaze se na korak od prve šampionske titule još od 1973. godine.

Treća utakmica finala biće odigrana sutra u "Medison skver gardenu", gdje će "Niksi" prvi put poslije 27 godina biti domaćini meča za šampionsku titulu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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NBA

ulaznice

Njujork

Cijene

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