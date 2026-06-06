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Dubai pred istorijskom krunom: Partizan "potonuo" u posljednjoj dionici

Autor:

ATV
06.06.2026 20:45

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Дубаи пред историјском круном: Партизан "потонуо" у посљедњој дионици
Foto: Pexels

Košarkaši Dubaija ostvarili su veliku pobjedu u drugom meču finalne serije ABA lige, savladavši Partizan rezultatom 86:81.

Ekipa sa Bliskog istoka je time povela sa 2-0 u seriji i sada ih samo jedna pobjeda dijeli od prvog šampionskog prstena u istoriji kluba.

Iako su crno-bijeli pružili znatno bolju i konkurentniju partiju nego u prvom duelu, presudila je katastrofalna "crna rupa" u četvrtoj dionici. Izabranici Đoana Penjaroje postigli su samo tri poena u prvih pet minuta odlučujućeg perioda, što je Dubai iskoristio da stekne prednost koju gosti nisu uspjeli da sustignu.

Partizan je odlično otvorio utakmicu, sa čvrstom odbranom Tonjea Džekirija nad Kabengeleom i raspoloženim Karlikom Džonsom u napadu. Nakon izjednačenog prvog poluvremena (42:42), uslijedila je prava "rapsodija" u trećoj četvrtini, gdje su se ekipe smjenjivale u vođstvu. Nakon 30 minuta kvalitetne košarke, Dubai je imao minimalnih 68:66.

Međutim, posljednja dionica donijela je pad u igri beogradskog tima. Dok je Dubai pronalazio lake poene i pogađao važne šuteve, Partizan je izgubio fokus, što je rivala odvelo do rutinske završnice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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KK Dubai

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