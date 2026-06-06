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Razvode se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić

Autor:

ATV
06.06.2026 20:44

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Разводе се Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode se nakon devet godina.

Par je u braku dobio dvoje djece - sina Bogdana i ćerku Petru.

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Podsjetimo, Jelisaveta i Miloš vjenčali su se 2017. godine, nakon šest mjeseci veze i važili su za jedan od skladnijih parova.

Inače, Jelisaveta je nedavno u jednom intervjuu govorila o tome kako uspijeva da balansira između poslovnih i privatnih obaveza.

- Uvijek obje strane ispaštaju. Mnogo obaveza i privatan život, prijatelji, porodica, uža i šira rodbina, treninzi, ja imam raspored. Raspored je ključ, ali neka strana mora da pati u nekom danu - istakla je ona.

S obzirom na to da je majka dvoje dece, glumica je rekla šta je za nju, kao roditelja, najveći izazov.

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- Borba mi je svaki dan. Ja se iz dana u dan suočavam sa novim izazovima. Ćerka je krenula u školu, to mi je izazov. Sa matematikom se borimo - rekla je ona i otkrila da je za dobru organizaciju bitan i raspored koga se ona pridržava.

- Mene ne optereti. Ja bez rasporeda ne bih znala da funkcionišem. U raspored pišem i kafu sa drugaricama. Sve moje kume se šale sa mnom i kažu: “Upiši me u raspored”, sad je to već ušlo u naviku, znaju da ako ne upišem da nema šanse da se sjetim. Raspored mi mnogo znači - izjavila je glumica.

(Blic)

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Jelisaveta Orašanin

Miloš Teodosić

glumica

Razvod braka

Razvod Jelisaveta i Teodosić

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