Napadnuta kćerka Dejana Petrovića: Jovana (18) završila u bolnici

Jovana je od strane jednog muškarca udarena pesnicom u glavu, a usljed udarca je na kratko izgubila dah, osjetila je snažan bol i vrtoglavicu.

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Sve se desilo u objektu u kojem je bila sa drugaricama. Potresena i ošamućena je stigla kući gdje je obavijestila roditelje o svemu što se dogodilo.

Međutim, sve vrijeme joj je bilo loše i otežano je disala, zbog čega su je roditelji jutros, u subotu, odveli u bolnicu i na snimanje.

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Kako saznajemo Telegraf.rs, o svemu je obaviještena policija, a Jovana Petrović je saslušana.