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Napadnuta kćerka Dejana Petrovića: Jovana (18) završila u bolnici

Autor:

ATV
06.06.2026 18:20

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Дејан Петровић у емисији.
Foto: YouTube/Screenshot/BlicTV

Jovana Petrović, ćerka slavnog srpskog trubača Dejana Petrovića, fizički je napadnuta prošle noći u Užicu.

Jovana je od strane jednog muškarca udarena pesnicom u glavu, a usljed udarca je na kratko izgubila dah, osjetila je snažan bol i vrtoglavicu.

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Sve se desilo u objektu u kojem je bila sa drugaricama. Potresena i ošamućena je stigla kući gdje je obavijestila roditelje o svemu što se dogodilo.

Međutim, sve vrijeme joj je bilo loše i otežano je disala, zbog čega su je roditelji jutros, u subotu, odveli u bolnicu i na snimanje.

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Kako saznajemo Telegraf.rs, o svemu je obaviještena policija, a Jovana Petrović je saslušana.

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Tagovi :

Dejan Petrović

kćerka Dejana Petrovića

Jovana Petrović

Policija

fizički napad

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