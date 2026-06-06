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Kasper posjetio Minu u bolnici: Evo šta je donio vjerenici

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ATV
06.06.2026 16:07

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Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер
Foto: YouTube/PRVA

Pjevačica Mina Kostić je prošle nedjelje završila na bolničkom liječenju u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", što je izazvalo veliki šok među njenim prijateljima i obožavaocima.

To što se Mina suočila sa izuzetno teškim i izazovnim periodom posebno je pogodilo njenog vjerenika Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper koji je odmah doputovao iz Amerike kako bi bio sa svojom vjerenicom.

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Mane je opet posjetio Minu u bolnici, prenose mediji, a djelovalo je vrlo zabrinuto dok je razgovarao sa sestrom Mine Kostić Bizom.

U rukama je držao kesu sa stvarima koje je ponio svojoj vjerenici.

Inače, njena sestra je tek putem medija saznala šta se dogodilo i da je pjevačica zadržana na liječenju.

Vjerenik Mine Kostić kada je prije nekoliko dana uslikan kako posjećuje pjevačicu nije htio da daje izjave za medije.

- Dobro sam, ne bih da dajem još uvijek bilo kakve izjave - rekao je on prije nekoliko dana.

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Međutim, on se prethodno oglasio putem društvenih mreža, gdje je naveo da je Mina stabilno, te da je njeno trenutno stanje posljedica pritisaka sa kojima se susretala ranije u životu. Takođe, navodi se da je pjevačica u međuvremenu prebačena sa jednog na drugo odjeljenje.

Podsjećamo, pjevačica je dovedena 31. maja uz pratnju policije, jer je pokazala znakove agresije, a potom zadržana zbog anksioznosti. Nju svakodnevno obilazi njen vjerenik Mane Ćuruvija Kasper, koji je zbog cijele situacije doputovao iz Amerike, a kako se dalje navodi, pjevačica će provesti u bolnici 30 dana.

(Telegraf.rs)

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Mina Kostić

Mina Kostić na psihijatriji

Mina Kostić u bolnici

Pjevačica

Mane Ćuruvija Kasper

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