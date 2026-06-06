Građani uznemireni zbog zelene boje u rijeci: Oglasili se iz Opštine, objasnili o čemu se radi

Autor:ATV
Komentari:0
Građani Sarajeva juče su ostali zatečeni prizorom iz grada, odnosno fluorescentnom bojom rijeke Miljacke.
Opština Novo Sarajevo oglasila se danas, 6. juna, sa pojašnjenjem.
Društvo
Pojasu Majke Božije poklonilo se više od milion ljudi
Na lokalitetu Velešića, u ulici Ćamila Sijarića broj 60, u zoni potencijalnog klizišta, juče je provedeno ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacione mreže, saopšteno je iz Opštine Novo Sarajevo.
Ispitivanje je obavljeno puštanjem boje fluorescein, koja se uobičajeno koristi za praćenje vodotokova i provjeru stanja infrastrukture. Iz Opštine ističu da je riječ o bezopasnoj supstanci koja ne predstavlja rizik za okoliš, biljni i životinjski svijet.
Aktivnosti su realizovane u saradnji sa Institutom za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz nadzor nadležnih opštinskih inspekcijskih službi, prenosi Radio Srajevo.
Društvo
Sunce nas napušta: Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra
Kako navode iz Opštine Novo Sarajevo, ovakva ispitivanja predstavljaju dio redovnih preventivnih mjera koje se provode s ciljem utvrđivanja mogućih uzroka i faktora koji mogu uticati na pojavu ili aktiviranje klizišta.
Rezultati ispitivanja trebali bi pomoći stručnim službama u procjeni stanja terena i planiranju eventualnih mjera zaštite radi očuvanja sigurnosti stanovništva i infrastrukture na ovom području.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
2 h0
Hronika
2 h0
Društvo
3 h0
Scena
3 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d2
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
2 d1
Najnovije
17
21
17
18
17
08
16
53
16
45
Trenutno na programu