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Građani uznemireni zbog zelene boje u rijeci: Oglasili se iz Opštine, objasnili o čemu se radi

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ATV
06.06.2026 15:26

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Зелена течност испуштена у Миљацку
Foto: Screenshot / YouTube

Građani Sarajeva juče su ostali zatečeni prizorom iz grada, odnosno fluorescentnom bojom rijeke Miljacke.

Opština Novo Sarajevo oglasila se danas, 6. juna, sa pojašnjenjem.

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Na lokalitetu Velešića, u ulici Ćamila Sijarića broj 60, u zoni potencijalnog klizišta, juče je provedeno ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacione mreže, saopšteno je iz Opštine Novo Sarajevo.

Ispitivanje je obavljeno puštanjem boje fluorescein, koja se uobičajeno koristi za praćenje vodotokova i provjeru stanja infrastrukture. Iz Opštine ističu da je riječ o bezopasnoj supstanci koja ne predstavlja rizik za okoliš, biljni i životinjski svijet.

Aktivnosti su realizovane u saradnji sa Institutom za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz nadzor nadležnih opštinskih inspekcijskih službi, prenosi Radio Srajevo.

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Kako navode iz Opštine Novo Sarajevo, ovakva ispitivanja predstavljaju dio redovnih preventivnih mjera koje se provode s ciljem utvrđivanja mogućih uzroka i faktora koji mogu uticati na pojavu ili aktiviranje klizišta.

Rezultati ispitivanja trebali bi pomoći stručnim službama u procjeni stanja terena i planiranju eventualnih mjera zaštite radi očuvanja sigurnosti stanovništva i infrastrukture na ovom području.

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Sarajevo

Miljacka

rijeka

zagađenje

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