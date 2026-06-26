Milica Pavlović stala u odbranu Ivane Nikolić: Najbolje igra na našoj muzičkoj sceni

Ona je dobila sjajne kritike za svoj album, a mnogi su ga ocenili kao projekat koji je opet pomerio granice, a Milica je po tome i prepoznatljiva.

Milica je organizovala druženje sa medijima u jednom beogradskom hotelu a tom prilikom popričali smo s anjom kako o njenom poslovnom i privatnom životu, novom albumu tako i o aktuelnim dešavanjima na estradi.

Nedavno je pjevačica Ivana Boom Nikolić na promociji svog prvog albuma otkrila je da pojedine kolege nisu željele ni da poslušaju demo snimke koje im je poslala, kako bi došlo do eventualnog dueta.

Njena izjava naišla je na veliku osudu djela javnosti, a sada se ovim povodom oglasila i Milica Pavlović, sa kojom smo imali prilike da popričamo na promociji njenog albuma "Caka".

- Ja sa kim sam željela duete i ostvarila sam ih tokom svoje karijere. Kada su meni bili poslati različiti demo snimci dueta možda nisam svega desetak puta, ne prihvatila, nije bio momenat da se ti dueti izbace, što ne znači da neće, to su zaista vrhunski artisti!- ispričala je Milica svoje iskustvo pa dodala:

- Niko mi nije ponudio sa kim mi nije interesantno ili sa kim ne bih snimila. Ivana Nikolić je toliko jedna vrijedna djevojka, prelijepa, prezgodna, mislim da bi ona kao foto-model napravila vrhunsku karijeru, nije kasno za to... mislim da je ona jedna od onih koja najbolje igra na našoj muzičkoj sceni. Bila sam pozvana na promociju, ali sam u tom trenutku snimala emisiju, inače bih rado otišla da je podržim", objasnila je.

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Milica je zatim iskritikovala kolege koje nisu ispoštovale Ivanu.

Milica je otkrila da je posetila i terapeuta te da radi na sebi, što joj donosi mirnoću i staloženost koja se kod nje primećuje već dugo:

- Uvijek sam Milica, kroz sve albume čućete kakva je bila Milica kroz albume i to je negde najlepše. Publika raste uz mene, ja sazrevam i rastem i radim iz više uglova, ako me pitate da li sam se čula sa terapeutom u pitanju je Vanja, maloprije mi je poslala poruku da misli na mene i da mi šalje svu lijepu energiju.

- Da, radim na sebi. Dugi niz godina mislila sam nije mi potreban terapeut i da može da se nađe osoba preko puta da razumije šta mi se dešava, i kao kome sada ja nekome da pričam sad ako nije u tome i koga da opteretim jer je meni teret. Sad razumijem stvari na drugačiji način, usudila sam se na to, rekla sam aj da me strah ne parališe, meni se dopala Vanja, samo sam uhvatila sebe kako sam se držala samo ne ne kako ja...i onda sam krenula kao voda na vodopadu da teče. Nisam se rasplakala jako teško plačem...to su ko zna koji kamenci na duši. Ali na dobrom sam putu....- priznla je ona.

(telegraf)