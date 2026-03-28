Zdravko Čolić poljubio ruku Milici Pavlović: "Sad mogu da umrem"

Srbijanska pjevačica Milica Pavlović prisustvovala je koncertu Zdravka Čolića u sarajevskoj dvorani Zetra, gd‌je joj je pjevač prišao u publici i poljubio ruku, što je izazvalo oduševljenje kod Milice. Nakon trenutka, prijateljici je rekla: "Sad mogu da umrem".

Snimak je brzo privukao pažnju na društvenim mrežama, uz komentare poput: " Kako se istopila lutkica". "Pravi kavalir". "Jedan je Zdravko Čolić". "Šmeker cijeli život".

Milica Pavlović je ranije najavila dolazak u Sarajevo isključivo zbog Čolićevog koncerta. Tom prilikom je otkrila da je prošle sedmice ušla u studio i priprema novu pjesmu za svoj novi album.

"Imala sam čak neke ponude da nastupim danas. Ja kažem menadžmentu da smo se dogovorili da mi je danas slobodan dan, tako da je ipak suđeno da sarajevskim medijima otkrijem da sam prošle sedmice ušla u studio i spremam pjesmu za svoj novi album", rekla je.

Zdravko Čolić će u dvorani Zetra održati još četiri koncerta, večeras, 28. marta, te 4., 5. i 6. aprila, piše Telegraf.