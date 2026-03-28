Danica Crnogorčević otkrila zašto je za nju ovaj manastir poseban: ''Zbog kćerke sam noćila usred zime..''

28.03.2026

17:04

Pjevačica etno muzike Danica Crnogorčević, zajedno sa suprugom, sveštenikom Ivanom Crnogorčevićem i njihovom djecom nedavno je posjetila manastir Ostrog.

Ostrog je za njih posebno mjesto i ima posebnu važnost budući da je njihova ćerka Kasijana po rođenju vodila tešku bitku za život.

Pjevačica i njen suprug su posjetili ovo sveto mjesto a uz fotografije sa tog mjesta podijelili su emotivne riječi o vjeri i čudima, koje je objavio Danicin suprug, sveštenik Ivan.

- Pjesma je naša nemoćna pred himnom čudesa Tvojih, njima svjedočiš Boga svakom pokoljenju. Pred Tobom riječi naše se gube i svaka zemaljska briga nestaje. U djelima Tvojim javlja se nebo, u saboru svetih pjevaš: Aliluja. Blagoslov svetog oca Vasilija Ostroškog da bude sa svima vama!".

Njihova ćerkica Kasijana je danas pravi borac, iako su njeni prvi dani bili izuzetno teški. Rođena je dva mjeseca prije termina jer je Danica imala opasno visok krvni pritisak (230/125). "Poslata sam hitno u Klinički centar, a pola sata po dolasku pukao mi je vodenjak, Gospod je tako uredio", ispričala je pjevačica. Djevojčica je na rođenju bila teška svega kilogram i po, a ljekari na neonatologiji gotovo da nisu vjerovali da će uspjeti da se izvuče i preživi.

U najtežim trenucima, dok je beba bila u kritičnom stanju, donijeta je važna odluka. Kako je Ivan ranije objasnio, prije dvije godine, 10. februara, sveštenik Predrag Šćepanović krstio je Kasijanu direktno u inkubatoru. Danica je otkrila da ih je dan nakon porođaja nazvao vladika i savjetovao da se beba što prije krsti.

- Odmah poslije krštenja bebino stanje je krenulo nabolje - svjedoči pjevačica, dodajući da su djevojčicu, dok je bila u inkubatoru, svi zvali Živka. Uprkos teškom početku, Kasijana je nevjerovatno napredovala i prohodala je već sa 11 mjeseci.

Popularna pjevačica ističe da joj je vjera pomogla da prebrodi ovaj dramatičan životni period. Tokom trudnoće svakodnevno je čitala Akatist Presvetoj Bogorodici, Psaltir i Sveto pismo, a za zdravlje svoje nasljednice žrtvovala je i sopstveni komfor.

- Tokom zime sam i noćila u manastiru Ostrog. Uvjerena sam da je moja čvrsta vjera u Gospoda pomogla da beba preživi", iskrena je Danica.

Inače, djevojčica je ime Kasijana dobila po naslovu knjige vladike Nikolaja, koju je Ivan poklonio Danici još dok su bili vjereni, pa su oboje odlučili da se njihova ćerka baš tako zove, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

