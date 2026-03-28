Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

Autor:ATV
28.03.2026
16:31
Komentari:0
Danas se u Prijedoru, u Ulici Mahmuta Bušatlije, desila dramatična situacija kada je voda povukla golfa i njegovog vozača.
Do incidenta je u prijedorskom naselju Gomjenica.
Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i to da je voda povukla automobil i da je mladić jedva izašao živ, prenose Nezavisne novine.
Srbija
Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive
Mladić je uspio da se spasi uz pomoć mještana koji su mu pomogli da izađe iz automobila.
Drama u prijedorskom naselju Gomjenica: Voda povukla golfa, vozač jedna izašao pic.twitter.com/gudBWelWku— Nezavisne novine (@NezavisneBL) March 28, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu