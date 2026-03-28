Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

Danas se u Prijedoru, u Ulici Mahmuta Bušatlije, desila dramatična situacija kada je voda povukla golfa i njegovog vozača.

Do incidenta je u prijedorskom naselju Gomjenica.

Koliko je situacija ozbiljna pokazuje i to da je voda povukla automobil i da je mladić jedva izašao živ, prenose Nezavisne novine.

Mladić je uspio da se spasi uz pomoć mještana koji su mu pomogli da izađe iz automobila.