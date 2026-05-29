Najbolje se ljube: Horoskopski znakovi čiji su poljupci nezaboravni

Poljubac je mnogo više od običnog dodira usana. On sadrži emocije, privlačnost, nežnost i način da nekome pokažemo ono što često ne možemo izraziti riječima. Astrologija je dugo proučavala različite karakteristike horoskopskih znakova, uključujući i njihov pristup romantici.

Dok neki znaci izražavaju ljubav riječima, drugi su poznati po tome što svoja osjećanja najviše otkrivaju kroz poljupce.

Iako svaka osoba nosi jedinstvenu energiju, astrolozi veruju da se među dvanaest znakova posebno ističu tri, čiji poljupci ostavljaju snažan utisak i dugo ostaju u sećanju.

Škorpija

Kada je u pitanju strast, malo koji znak može da se poredi sa Škorpijom. Škorpije su poznate po svojim intenzivnim emocijama i snažnoj privlačnosti koju često osjećaju prema drugima. Njihovi poljupci rijetko su površni ili ležerni – ispunjavaju ih osjećanjima i energijom koje je teško zaboraviti.

Škorpije se ne zadovoljavaju formalnostima ili polovičnim emocijama. Kada poljube nekoga, žele da stvore trenutak koji će ostaviti trag. Upravo zbog te dubine i izražene osjetljivosti mnogi ih smatraju jednim od najprivlačnijih znakova Zodijaka.

Bik

Bikom vlada Venera, planeta ljubavi, lepote i zadovoljstva. Nije iznenađenje što je često među astrološkim favoritima kada je u pitanju romantika. Bikovi uživaju u nježnosti, dodiru i bliskosti i znaju kako da stvore osjećaj sigurnosti i topline.

Njihovi poljupci nisu iznenadni niti ishitreni. Vole da uživaju u svakom trenutku i da se potpuno posvete osobi koja im je važna. Upravo ta kombinacija nježnosti, pažnje i iskrene naklonosti čini njihove poljupce posebnim. Mnogi će reći da se sa Bikom poljubac osjeća kao prirodni produžetak duboke emocionalne veze.

Riba

Ribe su među najvećim romanticima zodijaka. Njihova maštovita priroda i bogat unutrašnji svijet često se odražavaju na njihove ljubavne veze. Za njih, poljubac nije samo izraz privlačnosti već i način povezivanja na emotivnom nivou.

Ljudi rođeni u ovom znaku unose nežnost, toplinu i osjećaj bliskosti u vođenje ljubavi. Njihovi poljupci često djeluju spontano i iskreno, kao da dolaze direktno iz srca. Zato ostavljaju utisak posebnosti i čine da se druga osoba osjeća voljeno i cjenjeno.

(indeks)