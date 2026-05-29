Prognoza za ljeto: Svaki mjesec topliji od prosjeka

Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske objavio je dugoročnu prognozu za ljeto 2026. godine, a prema dostupnim prognostičkim modelima Hrvatsku očekuje još jedno iznadprosječno toplo i uglavnom sušno ljeto.

Kako navodi DHMZ, prognostički materijali Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) pokazuju vrlo veliku vjerovatnoću da će srednja sezonska temperatura tokom juna, jula i avgusta biti viša od klimatološkog prosjeka za period od 1991. do 2020. godine.

Prema prognozama, svaki ljetni mjesec mogao bi biti topliji od prosjeka, pri čemu bi najveće pozitivno odstupanje temperature moglo biti zabilježeno upravo u julu, posebno u istočnim dijelovima zemlje te na dijelu Jadrana, prije svega na jugu.

Iz DHMZ-a ipak upozoravaju da se na mjesečnom i sezonskom nivou ne mogu precizno prognozirati toplotni talasi, njihovo trajanje ni učestalost, iako je velika vjerovatnoća da će ih tokom ljeta biti. Naglašavaju i da su tokom ljeta mogući kratkotrajni prodori hladnijeg vazduha, na primjer zbog prolaska hladnih frontova, pa su mogući i kraći periodi s temperaturama oko prosjeka ili čak nižima od uobičajenih za ljetne mjesece.

Kada je riječ o padavinama, DHMZ navodi da je sezonsko prognoziranje količine kiše znatno složenije od prognoziranja temperature, zbog čega je i pouzdanost takvih prognoza manja.

Ipak, trenutne prognoze pokazuju da bi ukupna količina padavina tokom ljeta u većem dijelu zemlje mogla biti manja od višegodišnjeg prosjeka, uz umjerenu vjerovatnoću ostvarenja prognoze. Posebno se izdvaja jul, kada se u većini krajeva očekuje manjak padavina, moguće i izraženiji u odnosu na prosječne vrijednosti za taj mjesec.

S druge strane, u junu ponegdje postoji signal za količinu kiše oko prosjeka ili čak nešto iznad prosjeka, posebno na Jadranu i u područjima uz obalu. Iz DHMZ-a upozoravaju i na veliku vjerovatnoću neujednačene raspodjele padavina tokom ljeta zbog pljuskovitog karaktera kiše u toplijem dijelu godine te uticaja lokalnih faktora poput reljefa, blizine mora i temperature mora.

To znači da bi pojedina područja mogla u kratkom vremenu dobiti veliku količinu kiše, uporedivu sa sedmičnim ili čak mjesečnim prosjekom, dok bi drugdje padavine mogle potpuno izostati i po nekoliko sedmica.

Zbog mogućih grmljavinskih nevremena i drugih opasnih vremenskih pojava DHMZ preporučuje redovno praćenje kratkoročnih prognoza i upozorenja nekoliko dana unaprijed. Navode i da je sezonska prognoza za ljeto 2026. godine usklađena s prognozama Klimatskog foruma za jugoistočnu Evropu (SEECOF) i Klimatskog foruma za Mediteran (MedCOF), čija je članica i Hrvatska.

Hrvatsku u subotu očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, a u pojedinim dijelovima zemlje temperature će prelaziti 30 stepeni. Najviše sunčanog vremena biće u Dalmaciji, dok se u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti očekuje prolazno umjerena do povećana oblačnost.

Uveče su lokalno mogući i pljuskovi, posebno u središnjim krajevima zemlje. Vjetar će većinom biti slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu duvati i jugozapadni vjetar. Tokom noći i jutra uz obalu će još biti bure.

Jutarnje temperature vazduha kretaće se između 9 i 14 stepeni, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i niže, dok će na Jadranu biti između 18 i 23 stepena. Najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati od 26 do 31 stepena, zbog čega će u dijelu zemlje preovladavati vruće vrijeme.

U nedjelju će u unutrašnjosti biti djelimično sunčano te vrlo toplo, a mjestimično i vruće.

„Ponegdje će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, još češćih u promjenljivo oblačni i danju manje topli ponedjeljak“, prognozirao je Dragoslav Dragojlović za Hrvatsku radio-televiziju (HRT).