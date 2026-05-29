Veliki povratak Marte Savić: Pjevačica donijela važnu odluku nakon 17 godina

29.05.2026 22:57

Марта Савић
Foto: Youtube/Marta Savic

Koncert „Južni vetar festival“, koji će 27. juna biti održan na Tašmajdanu u Beogradu, već sada pomjera granice domaće muzičke scene i postaje događaj o kojem priča cijeli region.

Kraj je čekanju publike koja decenijama želi da na jednom mjestu čuje najveće hitove epohe, a koliki je značaj ovog spektakla veliki govori i činjenica da je upravo zbog ovog koncerta Marta Savić odlučila da prekine pauzu dugu 17 godina i ponovo stane pred publiku kako bi otpjevala pjesme koje su obilježile jednu eru.

Vijest da se Marta vraća na scenu poslije skoro dvije decenije izazvala je emocije širom Balkana. Njeno ime za mnoge nije samo simbol muzike, već uspomena na mladost, ljubavi, slavlja…

Marta Savić je tokom devedesetih godina uz kultni „Južni vetar“ doživjela najveći uspon u karijeri i postala jedna od najvoljenijih pjevačica tog vremena. Hitovi poput „Duj, duj“, „Grešnica“ i „Držala me tvoja ljubav“ odavno su prevazišli status običnih pjesama i postali himne generacije koja ih i danas pjeva istom emocijom.

Upravo zato njen izlazak na scenu Tašmajdana neće biti samo nastup, već trenutak koji će spojiti uspomene, nostalgiju i emociju publike koja je nikada nije zaboravila. Poslije godina provedenih daleko od reflektora i javnog života, Marta se vraća upravo tamo gdje je publika najviše željela da je vidi – među pjesmama i ljudima koji su je učinili muzičkom zvijezdom.

Kako navode bliski saradnici, Marta je iz poštovanja prema publici i ljudima koji su joj promijenili život pristala da bude dio ovog spektakla. Time je još jednom pokazala koliko cijeni Miodraga Ilića, jednog od osnivača „Južnog vetra“, ali i publiku koja je njene pjesme sačuvala svih ovih godina.

“Dragi ljudi, vidimo se 27. juna na Tašmajdanu. Voli vas i ljubi vaša Marta Savić”, kratko je poručila pjevačica, a upravo te riječi bile su dovoljne da društvene mreže preplave komentari emocija, nostalgije i oduševljenja.

